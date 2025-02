La finalul partidei, Dan Nistor și Alexandru Chipciu au lansat acuzații grave, în special la adresa lui Sorin Cârțu. Potrivit declaraților jucătorilor de la U Cluj, președintele de onoare al oltenilor l-ar fi agresat pe jucătorul Ovidiu Bic, ar fi înjurat și chiar ar fi scuipat.

Mirel Rădoi, după Universitatea Craiova - U Cluj 1-0: "I-am cerut scuze lui Ovidiu Bic pentru reacția lui Sorin Cârțu"



Sorin Cârțu nu a comentat punctual aceste acuzații, iar la interviul de după joc a acuzat din nou arbitrajul și sprijinul de care ar beneficia U Cluj.



La conferința de presă, Mirel Rădoi a explicat și versiunea lui Sorin Cârțu, dar și discuția pe care a purtat-o cu Ovidiu Bic, fost jucător la Universitatea Craiova, acum la U Cluj.



"Am auzit că s-a întâmplat ceva la pauză. Am apucat să vorbesc cu nea Sorin un minut. Am înțeles că cineva l-a provocat, l-a înjurat și el a răspuns agresiv verbal. Am vorbit cu Ovidiu Bic și mi-am cerut scuze pentru reacția lui nea Sorin, care a și plecat de la stadion după.



Nu știu ce s-a întâmplat la final. Am înțeles că a mai fost un episod, dar nu știu ce s-a întâmplat.



La începutul reprizei a doua, am auzit de la cei de la U Cluj ce s-a întâmplat și le-am zis că îmi pare rău. I-am zis lui Ovidiu Bic: 'L-ai avut președinte pe nea Sorin, știi cum reacționează'. Probabil că nu trebuia să se întâmple lucrurile astea. În schimb, nea Sorin mi-a zis că el venise pentru o altă discuție și a fost înjurat și provocat de unul dintre jucători și un membru din staff. El voia să aibă o discuție despre maniera de arbitraj și de aici a degenerat între bănci", a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.