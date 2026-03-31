S-a aflat numele primului jucător care va pleca la finalul acestui sezon de la echipa patronată de Gigi Becali.

Mihai Popescu, out de la FCSB

Conform Fanatik, în ultimele ore, Mirel Rădoi a decis cine va fi primul jucător care o va părăsi în vară pe FCSB.

Se pare că, deși a fost un om de bază la echipă în ultimii ani, accidentarea gravă suferită în urmă cu câteva luni la echipa națională îi va scurta șederea lui Mihai Popescu la gruparea roș-albastră.

Contractul fundașului central cu FCSB va expira la finalul acestui sezon, iar antrenorul care se va afla pe bancă cel puțin până în vară a decis ca lui Mihai Popescu să nu îi mai fie propusă prelungirea.

FCSB l-a transferat pe Mihai Popescu în urmă cu doi ani, de la Farul Constanța, când Gigi Becali a plătit 250.000 de euro în schimbul fundașului central.