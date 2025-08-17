La finalul partidei, Mirel Rădoi a pus pe jar vestiarul oltenilor, anunțând o nouă mutare în ofensivă, chiar în ziua în care atacantul Steven Nsimba a fost eroul echipei cu o "dublă".



Oltenii au început meciul catastrofal, cu un autogol al lui Silviu Lung jr. în minutul 3, după o pasă imprudentă a lui Stevanovic. Francezul Nsimba a restabilit egalitatea rapid (minutul 11), iar apoi a dat lovitura decisivă în repriza secundă (minutul 69), aducând a cincea victorie consecutivă pentru Craiova.



Concurență în atacul oltenilor



Deși Nsimba a fost omul meciului, Rădoi a vorbit la final despre nevoia unui nou vârf, pentru a stimula și mai mult competiția internă. Antrenorul a lăsat de înțeles că transferul este iminent, în ciuda problemelor financiare.



"E normal și mă bucur pentru ei (n.r. - Nsimba și Al Hamlawi). Se creează o competitivitate. În momentul ăsta, sigur va veni un nou atacant. Vedem ce este pe piață, dar și pentru că avem probleme cu fair-play-ul financiar", a spus Rădoi.



Tehnicianul a recunoscut că echipa resimte epuizarea după parcursul european și a criticat din nou erorile din defensivă. "A apărut și oboseala mentală după partida cu Trnava. Sunt mulțumit, terminăm încă o etapă pe primul loc, dar trebuie să fim mai atenți. Lucrurile sunt simple, când pasăm pentru portar înapoi nu trebuie să fie pe cadrul porții, indiferent care este starea gazonului", a transmis acesta.



Pentru Universitatea Craiova urmează duelul de foc din play-off-ul Conference League, în deplasare cu Bașakșehir.

