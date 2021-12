Înaintea meciului dintre ultimele două clasate din Liga 1, Mircea Rednic a ținut să îi ofere o replică lui Leo Grozavu, fostul antrenor al lui Sepsi, care ar fi fost contactat de conducerea lui Dinamo pentru preluarea postului de antrenor, dar ar fi refuzat motivând că "este haos" la gruparea din Ștefan cel Mare.

Mircea Rednic, show la conferință. O ironie pentru Dan Petrescu și o replică pentru Leo Grozavu

"Ați văzut ce a zis Leo Grozavu, că e haos la Dinamo, că nu vin acționari. De când am intrat în insolvență, lucrurile sunt normale legat de partea financiară. S-a aprobat și planul acela de organizare. La noi nu e haos cum spun unii, așa se vede de afară



La Dinamo e prima experiență. N-am mai trăit așa experiență, chiar dacă în ultimul meu mandat aici zicea lumea că am terminat pe locul 9, că e cea mai slabă clasare. Eu, după etapa a treia, n-aveam probleme la retrogradare și am dat posibilitatea tuturor jucătorilor. Așa vorbisem pentru un proiect anul viitor. Am început proiectul și după s-a dărâmat", a spus Rednic, la conferința de presă.

Rednic nu l-a uitat nici pe Dan Petrescu, care are obiceiul să aibă discursuri laudative la adresa tuturor adversarelor, indiferent de formă sau poziția din clasament.

"Legat de adversar, eu văd jocurile lor ca un antrenor și se văd lucruri bune de când a venit Ionuț. O echipă care joacă, care are curaj, care pornește cu construcție de la portar, care au avut momente bune în joc, dar rezultatele n-au fost pe măsură și d-aia trebuie să fim concentrați, să ne respectăm adversarul. Dacă îi respectăm, atunci sunt sigur că și rezultatul va veni.



Nu pot să-mi permit ca Dan Petrescu să spun: 'Doamne, ce mare echipă e!'. Una e când ești pe primul loc și joci cu ultima clasată, alta e când ești aproape de ea în clasament. Jucătorii au tendința să se relaxeze, să trateze meciul ușor. La noi, totdeauna au fost surprize, dar la noi nu e cazul. Avem nevoie de aer ca de puncte", a mai spus Rednic.