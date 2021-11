Șefii lui Dinamo au contactat deja un alt antrenor și au primit răspunsul pe loc

Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu iau în calcul înlocuirea lui Mircea Rednic, care a fost în conflict cu mai mulți jucători din vestiar de când a preluat echipa. Conducerea l-a contactat deja pe Leo Grozavu, liber de contract după despărțirea de Sepsi.

Leo Grozavu a refuzat Dinamo

Doar că aceștia s-au lovit de refuzul lui Grozavu, acesta motivând că nu poate lucra în atmosfera care este acum la Dinamo.

„Îmi pare rău, dar nu e pentru mine haosul de la Dinamo. Nici nu are rost să purtăm discuții, pentru că eu nu pot lucra într-un astfel de mediu”, le-a spus Grozavu celor din conducerea lui Dinamo, potrivit ProSport

Rednic s-a arătat dispus pentru a pleca de la Dinamo, în cazul în care conducerea decide că poate lua o decizie mai bună pentru viitorul clubului.

„Am auzit că e zvon Uhrin. Discutăm de zvonuri. Dusan Uhrin, cine mai poate să vină? Zinedine Zidane, că și el e pe liber. Eu am zis, am venit să ajut, dacă cineva crede că altcineva poate să facă asta, cu mare drag mă dau la o parte și îi predau 'the Team'”, a spus Rednic.

