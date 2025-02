La finalul meciului, Mircea Rednic a recunoscut că echipa pregătită de Dan Petrescu a meritat pe deplin victoria și s-a declarat dezamăgit de faptul că echipa sa nu a contat deloc în atac.

Mircea Rednic: ”De aia mor, Șumudică a adus 16 jucători!”

Rednic spune însă că a fost nevoit să improvizeze și nu a ezitat să trimită înțepături la adresa conducerii clubului arădean în legătură cu transferurile realizate în această iarnă. De altfel, experimentatul antrenor s-a declarat dezamăgit de faptul că echipele din vârful clasamentului investesc sute de mii de euro în transferuri, pe când cluburile precum UTA Arad aduc doar jucători liberi de contract.

”Nu au avut multe situații, dar pe cele pe care le-au avut le-au băgat în poartă. Dacă mă gândesc, în afară de golul doi, în rest mingi șutate pe la corner, vine una deviată și o bagă al meu în poartă. Au pus presiune, e greu. Astăzi nu am contat în atac. Ok, Zsori a înscris, dar e o execuție pe care o ai o dată la un an sau la cinci ani când a făcut foarfeca. E greu, când mingile vin foarte repede din față, o echipă care dacă îi dai spații te judecă. Azi nu am fost prezenți, poate de teamă. Chiar nu am înțeles, cu atâta ușurință să ajungă în fața porții, cu atâta ușurință să pierzi duelurile, multe pase greșite.

Am dat și noi un gol. Costache a jucat bine, dar, din cauză că nu avem soluții în atac, Vuletich e accidentat, Harrison a fost și el accidentat. Noi trebuie să improvizăm și încă nu reușim, avem probleme și la mijlocul terenului. E greu dacă nu ții de minge, mai ales cu o echipă precum CFR. Îi felicit, clar e o victorie meritată. Prima repriză a fost echilibrată, au fost periculoși la fazele fixe. În a doua repriză, ne-am deschis prea mult, ne-au surprins, iar ei nu te iartă.

Trebuie să fim realiști la ce lot avem. Ei l-au băgat pe Postolachi, eu l-am băgat pe Cristea de la Zalău. E greu să faci față. Noi, când ne arde buza, tot vorbim la începutul sezonnului și noi aducem un jucător din Nigeria, care o să vină peste o lună. Nu are viză, degeaba are calitate, dar nu putem să îl aducem. Eu trebuie să improvizez. O să mă descurc cum m-am descurcat până acum.

Vedeți, iar au cumpărat cu 700.000. Noi ce cumpărăm? De aia mor! Șumudică a adus 16 jucători, plus ăia din față. Nimeni nu zice nimic! Ziceți de noi care luăm gratis ca să facem față și facem față, pentru că obiectivul nostru e să nu retrogradăm”, a spus Mircea Rednic la flash-interviu.

