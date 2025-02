„Bătrâna Doamnă” a reușit să plece cu toate cele trei puncte de pe stadionul "Ilie Oană", dar meciul a fost marcat de controverse legate de arbitraj și tensiuni între cele două echipe. DETALII AICI



Mircea Rednic: "M-au înjurat, au atuncat cu pietre în mine"



Petrolul a avut două goluri anulate de arbitrajul video (VAR), unul pentru fault în atac și celălalt pentru ofsaid în prelungiri, ceea ce a provocat proteste vehemente din partea echipei ploieștene. Sergiu Hanca a fost eliminat la finalul meciului pentru proteste, adâncind frustrarea gazdelor.



Rednic a acuzat Petrolul de lipsă de ospitalitate și a menționat că zona din fața băncii tehnice a UTA-ei nu a fost curățată de zăpadă. În plus, antrenorul arădenilor a declarat că a fost înjurat și că s-au aruncat cu pietre asupra lui în timpul meciului.



„Exact cum v-am spus la început. Un meci de luptă, cu multe dueluri. Noi am dat gol și am câștigat, au dat și ei, dar nu au fost valabile. VAR-ul e pentru fotbal. Nu am ce să spun, dar nu îmi place că s-a ajuns la situația asta la ultima fază. Nu trebuia să ajungem acolo, să fim mai așezați.



A fost un meci de luptă pe un teren greu, o echipă care a forțat cu mingi lungi. Noi am stat bine în teren, am jucat cu 7 fundași. Am băgat tot ce am avut, multe improvizații, dar ne-a ieșit. Cred că e un atacant bun, Harrison a venit nepregătit. A fost și șutul lui Mihai, a fost o presiune din partea Petrolului. Am avut și șansă.

La fault, acolo, la Hrezdac, trebuia să fie roșu, dacă suntem corecți. I-a dat cu cotul, e plin de sânge. De-aia s-a întors Colțescu pentru că era plin de sânge. Ce? S-a zgâriat singur? Trebuia să dea mai multe goluri corecte dacă voiau să câștige!



Nu ai cum să te enervezi, au dat cu pietre, m-au înjurat, nu au curățat zăpada din fața mea. A trebuit să intervin să curețe zăpada din fața băncii. Să fie mai ospitalieri. Mai mult respect și mai mult bun-simț!



Înțeleg că erau 3 puncte importante pentru ei, dar trebuia să câștige dacă voiau punctele. Acasă le tremură pixurile alor mei. Nu știu ce au. Nu ai voie să ai un teren ca ăsta. Terenul a fost dușmanul lor”, a declarat Mircea Rednic, la finalul meciului.



În urma acestui rezultat, Petrolul se află pe locul opt în Superligă, cu 37 puncte, la două distanță de Rapid, care ocupă ultimul loc ce asigură accederea în play-off.



Pentru prahoveni urmează acum un meci de foc, în deplasare la CFR Cluj. Cele două formații se vor duela sâmbătă, 22 februarie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.