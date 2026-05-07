Întrebat dacă ar fi putut fi o soluție pentru prima reprezentativă de fotbal a României, fostul selecționer Victor Pițurcă a explicat că atât timp cât Răzvan Burleanu va fi la cârma Federației Române de Fotbal, el nu va colabora cu FRF.

Pițurcă s-a bazat în principal pe prietenia sa cu Ionuț Lupescu, fostul internațional român care a candidat cu Burleanu la postul de președinte FRF în 2018 și l-a pierdut. De atunci, au tot existat tensiuni, vizibile sau mai puțin vizibile, între Lupescu și Burleanu.

Victor Pițurcă: ”Cât timp va fi Burleanu la federație, eu nu voi fi selecționer”

”(n.r. Domnul Boloni v-a adus în discuție și a spus că poate trebuia să fiți o variantă pentru postul de selecționer) Eu am plecat de la echipa națională înainte de penultima calificare.

După ce am venit de la At Ittihad, eu am declarat public că, atât timp cât Burleanu, cu care am lucrat bine, va fi la federație, eu nu voi mai fi la echipa națională.

Și eu ce declar, asta rămâne. Eu am fost de partea lui Lupescu. Nu pot fi de partea lui Lupescu și după o perioadă să vin antrenor. Să vin selecționer la echipa națională.

Nicidecum nu aș fi vrut ca din partea federației să vină numele meu aruncat, pur și simplu. Nu avea rost. Eu cred că cei de la federație știu foarte bine, că știu și eu ce e acolo”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.

Victor Pițurcă a fost selecționerul României în perioada 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2024. În primul mandat a bifat 20 de meciuri, în al doilea 46, iar în al treilea 34.

Pițurcă a calificat prima reprezentativă la Campionatul European din 2008 și a avut o mare contribuție la accederea României la turneul final din 2026.