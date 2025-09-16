Roș-albaștrii s-au calificat cu mari dificultăți în faza principală Europa League, dar adevăratele probleme sunt în campionat.

Mihai Stoica: ”Nu ar fi o noutate dacă ne bate Botoșani, ne bate toată lumea!”

FCSB se află pe locul 11 în clasamentul din Superligă, cu doar 7 puncte. Campioana României a obținut o singură victorie în cele 9 meciuri disputate până în acest moment. În ultima etapă, roș-albaștrii au remizat cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-1, iar pentru echipa patronată de Gigi Becali, urmează o deplasare la FC Botoșani.

Mihai Stoica se teme de meciul pe care FCSB îl va disputa pe terenul celor de la FC Botoșani. Oficialul de la FCSB crede că, la felul în care se prezintă campioana României în acest moment, poate fi învinsă de orice echipă din Superliga României.

De altfel, cu multă ironie, oficialul campioanei a spus că ar fi surprinzător dacă FCSB s-ar impune la Botoșani.

”E un meci complicat, bine că am pierdut anul trecut, că, dacă nu pierdeam anul trecut, mă gândeam că sigur pierdem anul ăsta. Nu ai cum să îi bați pe unii la infinit. Când ai un record foarte lung mă cam sperie. Cum am avut noi cu Rapid, iar Rapid nu ne mai bate de vreo cinci meciuri, CFR la fel, și acolo aveam probleme.

Am văzut, Valeriu Iftime e războinic, l-a luat pe Gigi că mieuna, că nu știu ce, ne așteaptă, ne bate. Nu ar fi o noutate dacă ne bate Botoșani, ne bate toată lumea. Ar fi o surpriză să batem. Odată și odată tot ne-om restarta, trebuie să vină și declicul ăla, că declin a fost destul. Trebuie să schimbăm o literă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

