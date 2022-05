Mihai Stoica, pregătit de o măsură drastică: „Vă dau cuvântul meu că scot echipa de pe teren!” Ce îl nemulțumește

FCSB a câștigat pe terenul Universității Craiova, 1-0, și a rămas în lupta pentru titlu, cu două etape înainte de final. Victoria roș-albaștrilor a fost adusă chiar de fostul jucător al oltenilor, Ivan Mamut (25 ani), care a înscris la doar două minute după ce a fost introdus de Toni Petrea (47 ani).

Însă Mihai Stoica (57 ani) a avut și nemulțimiri după partida din Bănie. Managerul general al roș-albaștrilor susține că clubul său trebuia să beneficieze de două lovituri de la 11 metri, în urma unor faulturi la Ianis Stoica (19 ani) și Iulian Cristea (27 ani), pe care Istvan Kovacs (37 ani) nu le-a acordat. De asemenea, Mihai Stoica a afirmat că dacă aceste greșeli se vor repeta și atunci când va fi VAR-ul, va recurge la un gest extrem și va socate echipa de pe teren.

Mihai Stoica: „Negăm evidența? Ce mai vreți mai clar de atât?”

„După, când am văzut meciul aseară liniştit, am văzut că am avut două penalty-uri. L-am felicitat pe Kovacs după meci. Vedem meciurile de foarte sus şi nu am remarcat. Doar mi s-a părut că a lăsat jocul prea liber şi pe Octavian Popescu l-au cam faultat.

Marius Constantin l-a ţinut pe Ianis Stoica (n.r. - în prima repriză), dar l-a ţinut şmechereşte, cum fac marii jucători. E penalty cât casa. Dacă ar fi o chestie de genul ăsta şi la VAR nu dă arbitrul fault, vă dau cuvântul meu că scot echipa de pe teren.

Şi la Cristea (n.r. - în a doua repriză)... Ei nu sunt interesaţi să joace mingea. Când vrei doar să faultezi adversarul, e fault. Papp nu joacă mingea, se duce direct în Cristea. E un fault evident şi e un penalty clar. Cristea se pregăteşte să sară, iar Kovacs vede şi nu dă. E şi Marinescu (n.r. - asistentul) acolo şi nu dă.

Oameni buni, ăsta se pregăteşte să sară la cap şi nu ştie ce-l loveşte. Papp intră în el. Negăm evidenţa? Ce mai vreţi mai clar de atât? El e pregătit să joace mingea, nu ştie ce e în spatele lui”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

În ultimele două meciuri ale sezonului, FCSB le va înfrunta pe FC Voluntari, pe 14 mai, de la 21:00, și pe CFR Cluj, pe 21 mai, în timp ce echipa din Gruia, până la meciul direct cu roș-albaștrii, va trebui să joace cu Universitatea Craiova, pe 15 mai, de la 21:30. Toate meciurile vor fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

