Mihai Stoica e dur: „Când jucam semifinale de Cupă UEFA, el bătea pe Lotru Brezoi la masa verde!” Declarația care-l poate scoate din sărite pe Burchel

Mihai Pintilii a fost delegat interimar după ce FCSB s-a despărțit de Nicolae Dică pentru a doua oară de când fostul jucător a preluat cârma echipei. Leo Strizu a fost numit, ulterior, principal la echipă, dar trupa din Berceni beneficiază în continuare de serviciile lui Pintilii.

După ce Lucian Burchel a avut o reacție vehementă la adresa FCSB-ului, cu răspunsuri atât de la Mihai Pintilii, dar și de la Gigi Becali, Mihai Stoica a evidențiat faptul că nu este de acord cu deciziile șefului Școlii Federale de Antrenori.

„Luni va fi ședința Comisiei de Disciplină. Pintilii nu e obligat să meargă, poate să fie reprezentat de cineva. Nu m-am uitat dacă a fost citat. Nu vreau să vorbesc, e normal întâi să se pronunțe comisiile. (n.r - Vă temeți că va fi suspendat?) Așa-zisele acuzații sunt puerile, dar vreau să mă opresc. Am vorbit prea mult pe subiectul ăsta. Situația e foarte clară: Strizu conduce echipa de pe margine la meciuri, Pintilii nu dă nicio indicație, nu a dat nicio indicație de când a venit Strizu. Se poate filma, camerele oricum au fost mereu pe el.

Crezi tu că Sir Alex Ferguson conducea antrenamentele? Sau Lobanovski? La Lobanovski știu sigur, la Sir Alex am dubii. Am înțeles că sunt probleme pentru că Pintilii a catalogat jocul echipei. Atunci eu ce fac? Înseamnă că și eu sunt pasibil de suspendare pentru că fac considerații tehnico-tactice. Pintilii are și licență, are și carnet. Astăzi le-am văzut, dar noi nu prea recunoaștem nimic, FRF nu prea recunoaște nimic. Nu recunoaște Kunst Ghermănescu, nu recunoaște Federația din Moldova.

Acum înțeleg că sunt probleme și pentru Bergodi și Napoli. Eu contest calitatea lui Burchel, un om care a antrenat la o singură echipă în viața lui, în Liga 3, în sezonul 2005/2006. A luat locul 13 din 14 și înțeleg că n-a luat locul 14 pentru că FC Sibiu a câștigat la masa verde meciu cu Lotru Brezoi. A fost la Viitorul. Și Vintilă a fost la Viitorul și a fost promovat de Gică Hagi la prima echipă, apoi a fost la noi. Burchel a antrenat copii, nu mi se pare normal.

Am dreptul să contest? În 2005/2006 mă ocupam de altceva, jucam semifinale de Cupa UEFA când el bătea pe Lotru Brezoi la masa verde. Dar Comisia Tehnică a UEFA din cine este alcătuită? Vreți să vă spun? Numai foști mari antrenori sau jucători! Burchel n-a fost nici mare jucător. N-are nicio calitate, iartă-mă”, a spus Mihai Stoica la televiziunea Oragen Sport.

Mihai Pintilii a comentat subiectul și înainte de startul meciului, iar la final a reluat discuția, dezvoltându-l. Fostul fotbalist a punctat că Lucian Burchel se folosește de numele lui pentru a-și „face un nume” și i-a transmis că așteaptă orice suspendare din partea lui.

„Nu se va ajunge nicăieri, asta e părerea mea. Nu mai zic nimic. Niciodată nu a încercat cineva din Federație să vorbească cu mine, au fost alții poate mult mai mari decât mine și nu au discutat, îi las în pace, îmi văd de drumul meu, sunt înscris la școala pentru carnetul de antrenori, o să încerc să îl iau, o iau treptat. Cu Burchel o să am discuții doar când merg la cursuri de carnet, în rest nu am ce discuta cu el, nu am prietenie cu el.

Dacă el își face nume pe numele meu, el de 3 săptămână vorbește doar despre Pintilii, mă bucur că sunt băgat în seamă și mă bucur că pot să îl fac și pe el să audă lumea despre el. Înseamnă că nu am fost un prost, nu am fost un fraier și asta mă bucură.

Doamne ajută! Să îmi dea 3 luni, 3 ani, 4 ani, nu am nicio problemă. Dacă crede că am greșit și merit să stau suspendat, ce pot să fac eu? Nu știu pentru ce să fiu suspendat, pentru o poză, habar nu am. Că am ridicat tabela, că-s delegat în acte și nu am voie să dau...la urma urmei, oricine de pe bancă se ridică și mai țipă, ce să facem, suntem legați de scaune? Nu avem cum asta.

Nu mă simt constrâns. Mă simt foarte bine, băieții se simt foarte bine și nu am nicio problemă cu nimic. Chiar l-aș ruga, dacă ar putea, să mă suspende cât poate el cel mai mult, să fie el liniștit. Nu mă simt vânat, nu am ce să vorbesc cu niște oameni care doar vor răul în țara asta. Dacă voia să facă ceva bine, ne ajuta. Am fost fotbaliști, am jucat 50 de meciuri la echipa națională, mi-am rupt piciorul pentru echipa națională, măcar bun simț să ai, în rest, nimic altceva”, a declarat Mihai Pintilii după meciul cu Hermannstadt.