„Să îmi dea 4 ani, nu am problemă! Să mă suspende cât poate el!” Discursul lui Mihai Pintilii în „războiul” cu Burchel: „Îl fac să audă lumea și despre el!” 

Roș-albaștrii au obținut victoria datorită golului marcat de Billel Omrani în repriza a doua. În jurul meciului au apărut aceleași discuții pornite încă de la începutul anului, pe seama situației antrenorilor de la FCSB. Totul a plecat de la momentul în care vicecampioana României a părăsit țara pentru a merge în cantonament, fără antrenorul din acte, Leo Strizu.

Echipa a fost pregătită de Mihai Pintilii, cel care este oficial delegatul echipei, iar asta l-a făcut pe Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori să trimită sesizare către Comisia de Disciplină din cadrul FRF. De atunci, s-a pornit un adevărat „război”, Burchel cerând măsuri împotriva roș-albaștrilor și a fostului fotbalist.

Mihai Pintilii, discurs dur împotriva lui Lucian Burchel

Mihai Pintilii a comentat subiectul și înainte de startul meciului, iar la final a reluat discuția, dezvoltându-l. Fostul fotbalist a punctat că Lucian Burchel se folosește de numele lui pentru a-și „face un nume” și i-a transmis că așteaptă orice suspendare din partea lui.

„Nu se va ajunge nicăieri, asta e părerea mea. Nu mai zic nimic. Niciodată nu a încercat cineva din Federație să vorbească cu mine, au fost alții poate mult mai mari decât mine și nu au discutat, îi las în pace, îmi văd de drumul meu, sunt înscris la școala pentru carnetul de antrenori, o să încerc să îl iau, o iau treptat. Cu Burchel o să am discuții doar când merg la cursuri de carnet, în rest nu am ce discuta cu el, nu am prietenie cu el.

Dacă el își face nume pe numele meu, el de 3 săptămână vorbește doar despre Pintilii, mă bucur că sunt băgat în seamă și mă bucur că pot să îl fac și pe el să audă lumea despre el. Înseamnă că nu am fost un prost, nu am fost un fraier și asta mă bucură.

Doamne ajută! Să îmi dea 3 luni, 3 ani, 4 ani, nu am nicio problemă. Dacă crede că am greșit și merit să stau suspendat, ce pot să fac eu? Nu știu pentru ce să fiu suspendat, pentru o poză, habar nu am. Că am ridicat tabela, că-s delegat în acte și nu am voie să dau...la urma urmei, oricine de pe bancă se ridică și mai țipă, ce să facem, suntem legați de scaune? Nu avem cum asta.

Nu mă simt constrâns. Mă simt foarte bine, băieții se simt foarte bine și nu am nicio problemă cu nimic. Chiar l-aș ruga, dacă ar putea, să mă suspende cât poate el cel mai mult, să fie el liniștit. Nu mă simt vânat, nu am ce să vorbesc cu niște oameni care doar vor răul în țara asta. Dacă voia să facă ceva bine, ne ajuta. Am fost fotbaliști, am jucat 50 de meciuri la echipa națională, mi-am rupt piciorul pentru echipa națională, măcar bun simț să ai, în rest, nimic altceva”, a declarat Mihai Pintilii după meciul cu Hermannstadt.

Lucian Burchel: „CNFPA nu poate echivala acel document obținut în Moldova!”

„(n.r. - E vraiște la FCSB) din punct de vedere al calificărilor și al licenților.

În momentul de față, în cursul zilei de astăzi, tocmai am ieșit de la discuțiile cu directorul tenic și președintele Răzvan Burleanu, voi face demersurile oficiale pe lângă CNFPA și pe lângă Federația Moldoveană de Fotbal pentru a identifica dacă personele respective, despre care știm că fac parte din staff-ul FCSB au cumva calificare de antrenor dobândită în vreun anumit sistem. Și așteptăm un răspuns de la CNFPA, care e autoritatea de reglementare a profesiei de antrenor în România.

La fel vom face și pentru Licența UEFA B, pentru că există tendința foștilor jucători din România să facă Licența B în Moldova, mai ales dacă nu au dobândit calificarea de antrenor. Ei trebuie să știe și să afle că acel carnet de antrenor pe care ei îl obțin la finalul Licenței UEFA B nu poate fi recunoscut în momentul de față și echivalat pentru a se transforma într-un carnet de antrenor valabil pe teritoriu României. Cred că am fost suficient de clar.

Ei pot activa cu acel carnet în Moldova. Dar pentru a putea activa în România cu acel document, el trebuie recunoscut și echivalat ca orice diplomă care se obține de către un cetățean străin care vine la noi în țară. Iar în momentul de față, CNFPA nu poate echivala acel document și să dea dreptul deținătorului să lucreze oficial în România ca antrenor”, a spus Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori a FRF, la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”, în urmă cu două săptămâni.