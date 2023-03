Mihai Stoica, atac dur: ”A inventat mizeria aia înfiorătoare! Asta era miza”

Echipa antrenată de Daniel Oprița este lider în eșalonul secund, dar nu are drept de promovare în Superligă, astfel că ar putea rămâne pentru încă un sezon în Liga 2, în cazul în care oficialii clubului din Ghencea nu vor găsi o soluție pentru a promova încă din acest an.

Managerul general al FCSB-ului i-a atacat dur pe cei de la CSA Steaua, care cer un prejudiciu de 37 de milioane de euro pentru cei zece ani în care echipa lui Gigi Becali a purtat numele ”Steaua”.

Mihai Stoica, atac la CSA Steaua

„La CSA, efectiv se dă foc la bani! E o echipă fără niciun viitor, creată numai pentru a se ajunge, prin diferite mijloace, la un prejudiciu inventat de oameni care au probleme cu legea, și ce spun susțin cu argumente. Evaluatorul, care a inventat mizeria aia înfiorătoare de 37 de milioane.

Ei spun că am prejudiciat clubul cu 3,7 milioane pe an, dar când au avut toate posibilitățile să valorifice sigla, au făcut câteva zeci de euro. Prejudiciul ăla este inventat, asta era miza acestui club în care s-au băgat milioane și milioane și care nu are drept de promovare”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Daniel Oprița: ”Nu am vrut Dinamo în play-off”

Daniel Oprița, antrenorul lui CSA Steaua, a spus că nu l-a bucurat deloc vestea calificării lui Dinamo în playoff, deoarece asta înseamnă duelurii puternice pentru echipa sa, cunoscută fiind rivalitatea dintre cele două cluburi.

Deși ar fi vrut ca Dinamo să nu prindă playoff-ul, Oprița a susținut că atât clubul din „Ștefan cel Mare”, cât și „militarii” ar fi trebuit să fie acum în prima ligă.

„Cu oricine ar fi o frustrurare ca întră altă echipă în locul nostru. Și Dinamo și noi ar trebui să fim în Liga 1.

Nu m-am bucurat (n.r. - că a intrat Dinamo în playoff), nu am vrut să intre pentru că nu voiam să am meciuri din astea, voiam o echipă să fie mai lejeră. Cu Dinamo n-o să fie ușor nici pentru ei, nici pentru noi”, a spus Oprița.