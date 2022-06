Mihai Rotaru reacționează după ce FRF a numit echipa lui Mititelu continuatoarea Universității Craiova: „O mare păcăleală!”

La fel ca în cazul Stelei București, unde FCSB și CSA Steaua își dispută istoria clubului roș-albastru, situația este similară și în Bănie. Ambele echipe, FCU Craiova și CSU Craiova, susțin că sunt continuatoarele Universității Craiova.

Doar că FRF, prin comisia de licențiere, i-a dat credit clubului patronat de Adrian Mititelu (54 ani). Instituția condusă de Răzvan Burleanu (37 ani) a afirmat, având procesul de licențiere UEFA, că echipa care a continuat activitatea Universității Craiova este FCU Craiova.

Însă, Mihai Rotaru susține că clubul pe care îl finanțează nu a pretins niciodată că este continuatoarea echipei patronate de Adrian Mititelu și că UEFA recunoaște datoriile care trebuiau achitate, nicidecum continuitatea sportivă a clubului.

„UEFA nu admite ca o persoană sau un grup de persoane să păcălească jucătorii. Așa că dacă acel grup de persoane falimentează o societate și, după aceea, înființează alta, UEFA îl pune sa plătească.

În plus, noi nu avem treabă cu vechea societate a lui Mititelu. Noi nu am susținut niciodată că suntem continuatorul lui din 2011, din moment ce am și jucat unii împotriva celorlalți.

Este o mare păcăleală! Echipa lui nu are nicio treabă cu adevărata Universitatea Craiova”, a declarat Mihai Rotaru pentru ProSport.

Argumentul omului de afaceri este întărit și de comunicatul oficial emis de Universitatea Craiova, care precizează de ce FCU Craiova nu poate fi considerată continuatoarea legendarei echipe din Bănie.

„Referitor la informaţiile apărute astăzi în spaţiul public, clubul Universitatea Craiova face următoarele precizări:

Federaţia Română de Fotbal, precum şi forul său tutelar, UEFA, recunosc continuitatea în „ţepe“ a clubului şi nicidecum continuitatea sportivă a acestuia. După cum am mai precizat în trecut, atât UEFA, cât şi FRF acum, nu admit ca o persoană sau un grup de persoane să înşele jucătorii, lăsându-i neplătiţi prin falimetarea clubului, pentru ca, mai apoi, să înfiinţeze o altă entitate juridică sportivă pe care să o implice în fenomenul fotbalistic. Acesta este singurul motiv pentru care FCU este obligat să plătească acum datoriile pe care răposatul club le-a lăsat neachitate prin intrarea în faliment.

În plus, noi, Universitatea Craiova, nu am susținut NICIODATĂ că suntem continuatorul acelei societăți.

În concluzie, în documentele expuse de FCU, FRF recunoaște că actuala echipă este continuatoarea în „ţepe“ celei dezafiliate în 2011, iar, după cum deja se cunoaşte, justiţia românească a decis că respectiva echipă falimentară nu are nicio legătură cu Universitatea Craiova”, este comunicatul oficial emis de Universitatea Craiova.

Comunicatul oficial emis de FRF