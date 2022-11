Mihai Pintilii se ocupă de echipă după plecarea lui Nicolae Dică până la găsirea unui nou antrenor. Între fostul antrenor al roș-albaștrilor și actualul interimar au existat tensiuni după plecarea lui Dică, în urma dezvăluirilor făcute de antrenor, astfel că s-au „înțepat” indirect prin replici acide.

Gigi Becali a dezvăluit la „Ora exactă în sport” că i-a cerut părerea lui Mihai Pintilii în legătură cu antrenamentele lui Nicolae Dică în momentul în care se afla încă la FCSB și a spus și ce i-a transmis fostul său fotbalist. La conferința de presă premergătoare meciului cu FCU Craiova Pintilii a fost întrebat despre subiect.

Mihai Pintilii a spus ce a discutat cu Gigi Becali

Mihai Pintilii a refuzat să mai comenteze subiectul Nicolae Dică, însă a ținut să facă precizări în legătură cu discuția purtată cu Gigi Becali, oferind informații diferite față de cele date de patronul roș-albaștrilor.

„Nu comentez, vă rog, nu vreau să mai comentez nimic desprea asta. Singura discuție cu Nicolae Dică, v-am spus, m-a sunat după nu știu ce meci, cu West Ham sau nu mai știu exact și am vorbit vreo 15 minute, dacă nu mă înșel, în rest nimic, nu mai vreau să mai comentez.

Să zic cum a fost, pur și simplu a fost o întrebare de ce echipa juca cu Toni (n.r. Petrea) și nu joacă cu el, eu i-am zis că sunt doi antrenori diferiți, gândesc altfel fotbalul. Asta a fost singura discuție cu el. Nu puteam să îi răspund? Trebuia să îi răspund.

Nu mai vreau să vorbesc, nu mai vreau să aud cu Nicolae Dică tabere...ce a fost a fost, mulțumesc, nu mai vreau să vorbesc.

Echipa a fost tot timpul unită și când era Nicolae Dică, îi văd pe băieți la fel, vin cu plăcere la antrenamente, nu cred că s-a schimbat atmosfera în vestiar. Ei fac atmosfera în vestiar, nu vine antrenorul de la birou și zice: 'vreau să fiți așa'”, a declarat Mihai Pintilii la conferința de presă.

Gigi Becali „dă din casă” despre discuția purtată cu Mihai Pintilii

„Eu când am văzut că nu merg treburile m-am dus la echipă, i-am luat la rând pe toți, mi-a zis cineva că e ceva în neregulă. Am zis că merg să văd, dar nu era așa în neregulă cum mi-a spus acea persoană la telefon. Căutând să văd ce e în neregulă i-am luat pe rând. Am vorbit cu Pintilii, el mi-a zis: 'bre, nea Gigi, ce să zic? Eu nu mă bag'. Ai jucat fotbal, ești om de fotbal, spune-mi care e situația, nu mi s-a întâmplat în viața mea de când sunt în fotbal așa ceva, să nu lege 4 pase, e imposibil asta.

A zis: 'nea Gigi, nu mă bag eu, ce să mă bag'. I-am zis: 'Cum să nu te bagi, mă?! Pentru ce iei salariu? Iei salariu ca să nu te bagi?'. L-am luat la sentiment, om cuminte, cutare, văd că dai din cap, înseamnă că știi ceva, dar nu vrei să zici, înseamnă că furi, iei salariu hoț. A zis: 'Păi, dacă mă iei așa, spun!' Mi-a zis chestiunea asta, nu e mare lucru: 'Bre, nea Gigi, părerea mea, jucătorilor le place mai mult cu mingea'. Atât a fost, nu a fost mare scandal. El spune din bun simț că nu e pregătit, știe un lucru și nu are rost, dacă echipa va câștiga următoarele meciuri, el va rămâne.

Zice: 'nu sunt pregătit, nea Gigi'. Dacă zic că vreau eu așa, el a zis: 'chiar nu sunt pregătit, dar dacă ați zis o scoatem la capăt'. Meciul cu Rapid mi-a arătat că e pregătit, e cel mai important meci, dacă nu câștigam era adio titlul”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.