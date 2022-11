Patronul roș-albaștrilor a comentat „disputa” indirectă dintre Nicolae Dică și Mihai Pintilii, care au avut un schimb de replici acide după plecarea tehnicianului de la echipă, în urma înfrângerii cu U Cluj, scor 1-2. Gigi Becali a dezvăluit care a fost discuția purtată cu Pintilii legată de antrenamentele lui Nicolae Dică.

Gigi Becali „dă din casă” despre discuția purtată cu Mihai Pintilii

Finanțatorul vicecampioanei României a devăluit că a discutat cu Mihai Pintilii, în perioada în care Nicolae Dică era încă antrenorul echipei, despre antrenamentele pe care fostul secund al lui Mirel Rădoi la națională le făcea. Gigi Becali a spus la „Ora exactă în sport” că a mers personal la echipă și a început să ceară păreri și a ajuns să „îi forțeze mâna” lui Pintilii pentru a-i spune părerea sa despre pregătirea făcută de Dică.

„Eu când am văzut că nu merg treburile m-am dus la echipă, i-am luat la rând pe toți, mi-a zis cineva că e ceva în neregulă. Am zis că merg să văd, dar nu era așa în neregulă cum mi-a spus acea persoană la telefon. Căutând să văd ce e în neregulă i-am luat pe rând. Am vorbit cu Pintilii, el mi-a zis: 'bre, nea Gigi, ce să zic? Eu nu mă bag'. Ai jucat fotbal, ești om de fotbal, spune-mi care e situația, nu mi s-a întâmplat în viața mea de când sunt în fotbal așa ceva, să nu lege 4 pase, e imposibil asta.

A zis: 'nea Gigi, nu mă bag eu, ce să mă bag'. I-am zis: 'Cum să nu te bagi, mă?! Pentru ce iei salariu? Iei salariu ca să nu te bagi?'. L-am luat la sentiment, om cuminte, cutare, văd că dai din cap, înseamnă că știi ceva, dar nu vrei să zici, înseamnă că furi, iei salariu hoț. A zis: 'Păi, dacă mă iei așa, spun!' Mi-a zis chestiunea asta, nu e mare lucru: 'Bre, nea Gigi, părerea mea, jucătorilor le place mai mult cu mingea'. Atât a fost, nu a fost mare scandal. El spune din bun simț că nu e pregătit, știe un lucru și nu are rost, dacă echipa va câștiga următoarele meciuri, el va rămâne.

Zice: 'nu sunt pregătit, nea Gigi'. Dacă zic că vreau eu așa, el a zis: 'chiar nu sunt pregătit, dar dacă ați zis o scoatem la capăt'. Meciul cu Rapid mi-a arătat că e pregătit, e cel mai important meci, dacă nu câștigam era adio titlul”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.

Mihai Pintilii: "M-a dezamăgit Dică când a plecat și nu a salutat. Ține de cei șapte ani de acasă"

Mihai Pintilii a refuzat să comenteze provocarea lui Dică, însă s-a arătat dezamăgit că fostul antrenor de la FCSB nu l-a salutat la plecarea de la echipă.

"Nu comentez. Am zis și la flash. Îl respect ca fost fotbalist al acestei echipe, ca fostul meu antrenor și atât. În rest, nu vreau să comentez ce zice. M-a dezamăgit când a plecat și nu a salutat. La urma urmei, ține de cei șapte ani de acasă.

Mama, Dumnezeu s-o ierte, mi-a zis să lași loc de bună ziua. Că ești Dică, Guardiola sau Maradona, salută lumea, lasă loc de bună ziua. Se întâlnește munte cu munte, dar om cu om. Eu n-am nicio problemă cu el. Dacă el are o problemă, treaba lui", a spus Mihai Pintilii, la conferința de presă.

Nicolae Dică: "Pintilii saluta când terminam noi antrenamentul?”

Prezent în studioul Orange Sport, Nicolae Dică a aflat de declarația lui Pintilii de la moderatorul emisiunii, iar replica lui "Nick" pentru fostul colaborator a venit rapid, acuzându-l, la rândul său, de faptul că pleca de la antrenamente și nu saluta.

"Am avut o discuție cu el, știe despre ce e vorba. Nu vreau să discut mai mult. Am avut discuții cu el, știe foarte bine ce s-a întâmplat. Și eu am fost deranjat de anumite lucruri. Nu pot să le spun, ei le știu. Mie nu îmi place să vorbesc despre lucruri pe care le-am făcut la un club. Ei le știu, le-am spus. Dacă ei vor să apară cu mai multe, să apară dacă vor ei. Eu nu vreau să divulg mai multe pentru că nu are rost să le vorbesc. Disciplina mea nu este plăcută de anumite persoane. Când nu îți place, e normal să apară anumite lucruri. Și nu vreau să comentez mai mult!

Sunt niște lucruri pe care eu vreau să le fac și trebuie să le facă toată lumea. Pintiii saluta când terminam noi antrenamentul? Saluta când pleca? Întrebați-l dacă saluta când pleca. Întrebați-l când pleca de la stadion, dacă știam când pleacă.

Știi ce bucurie am simțit când am plecat de la FCSB? Că am văzut oamenii de la bucătărie, de la magazie că le părea rău. Oamenii simpli! Mi-a părut rău că plec din acel club pentru pentru acei oameni. Am văzut pe fața lor că le pare rău că plec de acolo. Pentru mine asta a contat cel mai mult. Niște oameni normali au simțit niște lucruri pentru mine.

Dacă ei vor continua să spună anumite lucruri, atunci voi vorbi și eu mai mult. Dar nu are rost, să fie sănătoși, să aibă rezultate și să fie bine.

Vorbește de 7 ani de acasă. Când pleca de la stadion, avea 7 ani de acasă? Nu știa să salute! Eu zic că îi am. Eu sunt genul de om care spune când are ceva de spus.

Am salutat jucătorii, am fost la bucătărie, la maseuri, la toată lumea. Cine a fost în zonă acolo, am fost la toată lumea. Am vorbit cu MM, am stat de vorbă. Ei nu mai erau. Pintilii trecuse, dar eu încă nu îmi luasem la revedere. El nu mai era acolo. Era pe coridor, dar eu, după ce m-am dus la jucători, m-am dus la bucătărie, la doctor, la maseuri. El pregătea antrenamentul probabil", a spus Dică.