Fundașul togolez, unul dintre oamenii de bază ai "câinilor" în ultimele două sezoane, a ținut să transmită un mesaj emoționant pentru suporteri, colegi și staff înainte de a începe noua sa aventură în Belgia.



Transferul a fost intermediat de noul antrenor al lui Standard, Mircea Rednic, care l-a dorit insistent pe apărătorul pe care l-a urmărit în Superliga. Deși conducerea lui Dinamo a încercat să-i prelungească înțelegerea, Homawoo a fost decis să facă pasul spre un campionat mai puternic, după ce și în iarnă refuzase o ofertă din Turcia pentru a ajuta echipa să se salveze de la retrogradare.



"Dinamo, un pas important în cariera mea"



Înainte de a se alătura lotului lui Rednic, Homawoo a publicat o scrisoare de adio pentru întreaga suflare dinamovistă, mulțumind pentru sprijinul necondiționat și amintind de momentele dificile, dar și de cele frumoase petrecute în Ștefan cel Mare.



"Dragi suporteri, coechipieri și membri ai staff-ului,



După aproape doi ani aici, la Dinamo București, a venit timpul să dau o nouă pagină. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținerea și încrederea voastră în această perioadă.



Primul meu sezon a fost unul dificil pentru noi ca echipă, dar am luptat până la capăt pentru a menține clubul în prima ligă. Al doilea sezon a început pe baze mai bune și, chiar dacă am traversat câteva momente dificile, am dat întotdeauna totul pentru echipă și sunt mândru că am putut să-mi recâștig locul și să contribui pe teren.



Plec astăzi cu fruntea sus și cu amintiri minunate, mulțumită în special vouă – suporterii pătimași, coechipierii care m-au împins să mă autodepășesc și staff-ul care m-a sprijinit în fiecare zi. Voi ați făcut aceste momente speciale și vă doresc tot ce este mai bun pe viitor.



Vă mulțumesc pentru tot. Dinamo va fi mereu un pas important în cariera mea. Respect și recunoștință", a scris Josue HOMAWOO pe contul său de Instagram.



Josue Homawoo a fost transferat de Dinamo imediat după promovare și a devenit rapid titular în centrul apărării. În sezonul 2024-2025, fundașul a bifat 31 de partide pentru "câini", formând un cuplu solid alături de conaționalul său, Kennedy Boateng. Acum, el va semna un contract valabil pe trei sezoane cu Standard Liege, sub comanda lui Mircea Rednic.