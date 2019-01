Amical de LUX pentru nationala U21! Ce GIGANT intalneste echipa lui Radoi inainte de EURO 2019

Reprezentativa U21 a Romaniei va efectua un stagiu de pregatire in sudul Spaniei, in perioada 19-26 martie.

Pe perioada cantonamentului, selectionata pregatita de Mirel Radoi va disputa si doua meciuri de pregatire: cu Spania, pe 21 martie, si cu Danemarca, pe 25 martie. Orele de start ale partidelor vor fi anuntate ulterior.

Reprezentativa de tineret a Romaniei va fi una dintre cele 12 reprezentative prezente la EURO 2019, in Italia. Adversarii tricolorilor din Spania sunt de asemenea calificati la turneul final care va debuta pe 16 iunie.

GRUPA A: Italia, Spania, Polonia, Belgia

GRUPA B: Germania, Danemarca, Serbia, Austria

GRUPA C: Anglia, Franta, Romania, Croatia

Programul grupei C:

18 iunie 2019: Romania – Croatia (San Marino, 19:30*), Anglia – Franta (Cesena, 22:00)

21 iunie 2019: Anglia – Romania (Cesena, 19:30), Franta – Croatia (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franta – Romania (Cesena, 22:00), Croatia – Anglia (San Marino, 22:00)

*Ora Romaniei

Campionatul European se va disputa in perioada 16-30 iunie 2019, in 5 orase din Italia si in San Marino: Bologna, Reggio nell’Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle. Din cele 3 grupe se vor califica in semifinale castigatoarele si cea mai buna ocupanta a locurilor secunde.

Danemarca, cel de-al doilea adversar al tricolorilor U21 din stagiul de pregatire din Spania, se afla in grupa noastra din viitoarea campanie de calificare, cea pentru Euro 2021.

Pentru viitoarele preliminarii vor fi eligibili jucatorii nascuti incepand cu 1 ianuarie 1998. Nationala condusa de Mirel Radoi va debuta in calificari in septembrie 2019, dupa participarea la EURO 2019 cu actuala generatie U21.

Campania incepe chiar in Danemarca si se incheie in octombrie 2020, pe teren propriu, contra Maltei. La turneul final se califica doar castigatoarele celor 9 grupe, in timp ce primele doua ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj in dubla mansa pentru ultimul loc disponibil la EURO.

Programul tricolorilor U21 in viitoarele preliminarii este urmatorul:

6 septembrie 2019: Ucraina – Finlanda, Irlanda de Nord – Malta

10 septembrie 2019: Ucraina – Malta, Finlanda – Irlanda de Nord, Danemarca – Romania

10 octombrie 2019: Finlanda – Malta, Danemarca – Irlanda de Nord, Romania – Ucraina

14 octombrie 2019: Finlanda – Danemarca, Romania – Irlanda de Nord

14 noiembrie 2019: Romania – Finlanda

15 noiembrie 2019: Ucraina – Danemarca

19 noiembrie 2019: Irlanda de Nord – Romania, Danemarca – Malta

27 martie 2020: Malta – Ucraina

31 martie 2020: Ucraina – Irlanda de Nord, Romania – Danemarca, Malta – Finlanda

4 septembrie 2020: Danemarca – Ucraina, Malta – Irlanda de Nord, Finlanda – Romania

8 septembrie 2020: Finlanda – Ucraina, Irlanda de Nord – Danemarca, Malta – Romania

9 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Finlanda, Ucraina – Romania, Malta – Danemarca

13 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Ucraina, Romania – Malta, Danemarca – Finlanda