În timpul partidei, imediat după marcarea unicului gol al meciului, fericiți de reușita lui Denis Ciobotariu, o parte dintre fanii aflați în spatele băncii tehnice au început să arunce cu bulgări de zăpadă, iar doi dintre aceștia l-au lovit pe Marius Șumudică, antrenorul giuleștenilor, care a avut o reacție nervoasă la adresa suporterilor.

Marius Șumudică: ”Eu sunt Șumudică și nu pot să accept! Sunt mai rapidist decât mulți!”

Din acest motiv, Șumudică a anunțat după meci că ia în considerare să plece de la Rapid, iar la conferința de presă antrenorul a continuat ”meciul” cu fanii. Deranjat de atitudinea unora dintre cei aflați în tribune, Marius Șumudică a transmis că este ”mai rapidist decât mulți dintre ei”.

”Eu îmi iubesc fanii, iubesc Rapidul și iubesc mult fanii care se comportă civilizat. O parte dintre ei mă cunoaște foarte bine, pentru că am plecat dintre ei. Eu știu să accept critici. De când am venit la Rapid, am fost criticat de o mare parte a suporterilor.

M-am ținut de promisiunile pe care le-am făcut. Suntem calificați în sferturile Cupei, suntem la un pas de play-off, suntem la 5 puncte de urmăritoarele noastre și nu cred că merit tratamentul la care am fost supus în prima repriză de o parte dintre fani. Sunt lucruri izolate, nu vreau să îi pun în aceeași oală.

Nu vreau să fac un motiv în a acuza pe cei care m-au lovit cu doi bulgări de zăpadă, ceea ce eu nu accept niciodată. Eu sunt Șumudică, sunt băiatul ăla care a dat douăzeci și ceva de goluri și am luat campionatul la Rapid. Sunt Șumudică, cel care și-a dorit foarte mult să ajungă la Rapid, am făcut orice, dar am și eu o limită și nu pot să accept să fiu lovit de proprii suporteri cu bulgări de zăpadă.

Există o limită și până mâine veți afla decizia mea. Nici nu știu cine m-a lovit, trebuia să îi spun doar celui care m-a lovit. Unii mă încurajau, îmi strigau numele. Unul m-a lovit în gât și unul în mână, sunt secvențe, le puteți vedea, iar eu nu accept așa ceva în Giulești. E o lipsă de respect pentru antrenorul pe care îl ai. Sunt mai rapidist decât mulți din tribună și nu merit un astfel de tratament.

Să fiu lovit cu bulgări de zăpadă e mai urât decât să mi se strige demisia și am zis, mâine veți afla decizia mea în legătură cu viitorul meu la Rapid. Am vrut să plec la vestiare, nu știu cum îl cataalogați dumneavoasatră, dar e un gest incalificabil. Dacă era un jucător de la Botoșani și s-ar fi greșit ținta, dar eram doar eu în spațiul acela șii sunt lovit de doi bulgări de zăpadă.

E un gest incalificabil și eu nu pot să accept așa ceva. Îi iubesc, sunt rapidist, niciodată nu m-am dezis de Rapid, dar totul are o limită și din punctul ăsta de vedere, mâine voi lua o decizie. Acum e la cald, nu vreau să spun, dar în mare parte sunt decis. Sunt bucuros de ceea ce fac jucătorii, am creat o familie, rezultatele cred că sunt ok, am făcut ce am promis când am venit la Rapid, probabil se putea face și mai mult dar în momentul de față Șumudică atât poate să facă pentru Rapid.

Dacă sunt insultat pe toate stadionale, pentru că eu sunt perceput ca rapidist, nu pot să accept ca pe Giulești să fiu lovit de proprii fani cu bulgări de zăpadă. Așa ceva nu accept și permiteți-mi să mă retrag, fiindcă ar trebui să spun mult mai mult și aș face o greșeală”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

