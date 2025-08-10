Victoria oltenilor este, însă, una controversată. Pe final, Lung Jr a părut că scoate din spatele liniei porții un șut al lui Aurelian Chițu, însă, în urma analizei VAR, golul lui Hermannstadt nu a fost validat.

Marius Măldărășanu s-a declarat revoltat de decizia venită din camera VAR de a-i anula golul lui Aurelian Chițu.

Antrenorul sibienilor este convins că mingea a trecut de linia porții cu întreaga circumferință și crede că Cristina Trandafir, arbitru VAR la Universitatea Craiova – Hermannstadat, i-a avantajat pe olteni.

”Un joc în care meritam mai mult ca rezultat, dar ăsta este fotbalul. Noi, de pe bancă, nu putem decât să îl credem pe cuvânt pe Chițu și pe toți jucătorii și preparatorul care erau la încălzire și au văzut foarte bine.

Vedem niște poze și niște imagini și nu îți explici. Aș fi înțeles dacă mingea era la semiînălțime, atunci înțeleg că e greu de apreciat, dar n-am ce să spun mai mult, asta e decizia lor, nu poți să nu vezi pe stop cadru, pe dinamică. Asta e, n-am ce să fac, probabil dacă era invers era gol. Se vede clar, dar asta este viața, să le dea Dumnezeu sănătate, și nouă, antrenorilor, pentru că ne cade părul, albim, barba, dar asta e viața. Muncim, trebuie să țină cont de toată lumea.

Băieții ăștia muncesc, indiferent, insolvență, neinsolvență, muncim, am arătat fotbal bun... Dacă jucam prost și era situația asta, poate puteam să înghit, dar chiar am jucat bine, ocazii multe. Unii zbiară mai mult la televizor, bugete mai mari, dar nu contează asta, trebuie să fii corect, ai și VAR, ai atâtea unghiuri, dar încerc să mă calmez.

Am vorbit acum vreo doi ani de arbitraj, când s-au strâns vreo cinci decizii clare împotriva noastră. Nu vorbesc în general de arbitraj, îi respect, știu că sunt decizii greu de luat, ai VAR-ul care te poate ajuta, dar... Bun, e o doamnă la VAR, nu știu ce personalitate are, poate era greu să ia o decizie... Poate dacă jucam cu altă echipă, decizia era una corectă, dar e Craiova, sunt alte echipe, care au ăla 0,1%, nu zic mai mult”, a spus Marius Măldărășanu la finalul jocului.

