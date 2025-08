Cele două echipe și-au dat întâlnire la Sibiu pe Stadionul Municipal, într-un meci care a contat pentru etapa #4 din sezonul regulat al SuperLigii României.



La capătul celor 90 de minute, FC Hermannstadt și ”U” Cluj au împărțit punctele după un 2-2 curat. Mamadou Thiam (45+3') și Alessandro Murgia (72') au înscris pentru oaspeți, în timp ce Sergiu Buș (50') și Cristi Neguț (54') au făcut-o pentru gazde.



Marius Măldărășanu e sincer după remiza cu ”U” Cluj: ”Meciul? Frumos, dar noi suntem supărați” / ”Trebuie să îmbunătățim lotul!”



La flash-interviu după confruntarea de la Sibiu, Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt, a explicat că e mulțumit, căci și-a văzut elevii motivați. Pe deasupra, tehnicianul a sugerat că încă e loc pentru transferuri la Sibiu.



”Pentru suporterii neutri a fost un meci frumos. Ocazii multe, patru goluri. Dar, pentru noi, sau cel puțin pentru mine și băieții mei... Noi suntem supărați. Dar, sunt pozitiv. Au făcut un meci bun, au dat totul pe teren. Chiar dacă ei au jucat acum câteva zile. Au fost obosiți, da, dar au compensat cu posesia. Când adversarul are mingea foarte mult, alergi, apoi se formează lipsa de prospețime.



Am avut ocazii mari. Cum spunea și Neguț în vestiar, să mai meargă la biserică băieții. Am avut ocazii cu FCSB, la Arad, cu Metaloglobus. Am avut ocazii multe și astăzi. În sport ai nevoie și de șansă. Poate noi nu avem șansă. Întoarcem bine, au fost motivați, dar vine acel gol din nimic cu Murgia care marchează un gol... E un 2-2 frumos pentru publicul neutru.



(n.r. Se simte lipsa unui atacant veritabil?) Da. A plecat Ianis, care asta făcea. Era un finalizator. Dar, astăzi au marcat atacanții. Și mă bucur pentru lucrul ăsta. Eu mi-aș dori să marcheze oricine. Dar, atacanții se hrănesc cu goluri. Au mai fost ocazii de a marca, Chițu putea face 3-2. Vedem.



A venit Jair. Trebuie să-l pregătim. Mai e un loc pe lista A. Să vedem ce poate apărea. Actele pentru Jair vor dura trei săptămâni-o lună. Noi îl integrăm. El știe campionatul. L-am vrut în momentul în care ni s-a propus. Știm ce probleme ne-a pus când juca la Petrolul.



Se spune că nu contează sau că nu e important cum începi, ci cum termini. Dar nu vreau să mai trăiesc ca anul trecut. Vreau să avem un echilibru, o constanță în rezultate. Punct cu punct se acumulează, dar e adevărat, victoriile fac diferența.



(n.r. Există șanse să mai plece cineva?) Dacă te referi la vreo plecare care să fie, știu eu, valorificată de club ca un transfer pe care să se ia bani... Nu. Dacă va pleca altcineva... Acum, perioada e până în septembrie. Dacă mai apare cineva, trebuie să eliberăm, nu?



Ăsta e fotbalul, trebuie să ne îmbunătățim lotul, că am pierdut trei jucători valoroși pentru noi: Tiago, Ianis și Murgia. A venit Dragoș Albu, dar încă nu are ritm”, a spus Marius Măldărășanu.