Dan Nistor a urcat pe locul 3 în topul prezențelor all-time în Superliga: "E ceva incredibil, nu mă gândeam că voi ajunge aici"

Dan Nistor cere răbdare: " Au plecat 12 jucători și au venit 12. Nici Mister nu are bagheta magică"

Fostul mijlocaș de la Pandurii și Dinamo a comentat și startul mai puțin bun al Universității Cluj, care are 5 puncte după primele 4 etape. Nistor cere răbdare după numeroasele schimbări din lot.



"După prima repriză, cred că trebuia să câștigăm. Am avut ocazii foarte multe, dar e foarte important că am revenit de la 2-1. Pe final puteam face chiar 3-2. Am avut o săptămână grea, am suferit foarte mult și am jucat 3 meciuri.



Am văzut la ce nivel suntem și pe viitor vom arăta sută la sută mai bine.



De ce revin adversarele după ce conducem? Poate nesincronizarea noastră, poate nu am comunicat suficient de bine. Cu siguranță vom lucra aceste lucruri la antrenament și nu se vor mai întâmpla. Avem mulți jucători noi și cred că se vede. E greu să faci o echipă peste noapte, însă cu puțină răbdare cred că vom fi aceeași echipă de anul trecut.



Anul trecut au plecat 12 jucători, acum au venit 12. Nici Mister nu are bagheta magică, dar încet, încet vom face să fie bine, la fel ca anul trecut", a mai spus Nistor.