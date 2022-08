Marius Croitoru, revoltat după derby-ul Craiovei: "Să mergem să apărăm Taiwanul! Am fost mai buni, rezultatul e nemeritat"

Meciul a fost decis de trei lovituri de la 11 metri, toate transformate. Andrei Ivan și Sergiu Hanca au punctat pentru Universitatea Craiova în prima repriză, iar Andrea Compagno a redus din handicap în minutul 72.

Marius Croitoru critică decizia lui Istvan Kovacs după FC U Craiova - Universitatea Craiova 1-2

În urma acestui rezultat, FC U Craiova a coborât pe locul 10 în Superliga și a rămas cu patru puncte. Universitatea Craiova a urcat pe 9, cu 5 puncte în primele patru etape.

La finalul meciului, Marius Croitoru, antrenorul lui FC U Craiova, a contestat al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs pentru Universitatea Craiova și a spus că rezultatul este nedrept.

"Spectacol în tribune și pe teren. Cred că rezultatul este nemeritat pentru noi, dar se întâmplă și astfel de momente în viața unei echipe, când joci aproape perfect și îți lipsesc anumite lucruri care fac diferența, acela este golul. Degeaba avem VAR, a zis bine domnul Mihalcea. Ar trebui să mergem să apărăm și noi Taiwanul, pentru că avem nevoie de componente bune. Dacă nici de acolo nu veziclar că îl lovește mingea în cap și i-a trecut deasupra brațului, înseamnă că avem o problemă toți.

E un derby, e mai puțin important locul în clasament. E un singur meci și ambițiile sunt foarte mari. Cine greșește mai puțin are șanse de câștig. Eu consider că am făcut doar o greșeală, a doua nu a fost. Scorul nu reflectă realitate din teren.

Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, locul 3 anul trecut, care joacă în cupele europene. E și normal ca atunci când ai jucători de valoare să pui probleme. Eu cred că FC U a fost mai bună ca echipă. Individualități, da, pot spune că genul ăsta de echipe nu te bat pe un joc colectiv, ci pe individualități.

Am fi avut nevoie de Bauza. E o pierdere mare pentru noi. Jucăm contra echipelor calificare în cupele europene, echipe formate din valori individuale și e normal ca atunci când pun piciorul pe minge să se vadă și să facă diferența. Dar eu mă bucur că am dominat o echipă de cupele europene din primul până în ultimul minut. Din păcate, consider că un penalty eronat a făcut diferența. Asta e părerea mea. Dacă greșesc, îmi cer scuze, dar nu cred. I-am explicat lui Istvan Kovacs, dar el a spus că e sigur. Eu am văzut reluări clare când mingea e deasupra brațului.

Obiectivul e de a merge în play-off, am declarat de când am venit aici. Dacă nu voi reuși, e și normal să fac un pas și să las pe altcineva. Din punctul meu de vedere, echipa joacă un fotbal frumos, plăcut vouă, mie, mai puțin adversarilor. Rămâne doar să demonstrăm", a spus Marius Croitoru.

În runda următoare, FC U Craiova va înfrunta FC Argeș, în deplasare.