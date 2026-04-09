Specialistul în arbitraj de la Radio Marca a scris un editorial pentru site-ul iusport.com în care a cerut public ca Istvan Kovacs să nu se afle pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială 2026.

Pavel Fernandez cere ca Istvan Kovacs să fie lăsat acasă la Cupa Mondială

”Arbitraj dezastruos al lui Kovacs în Barca - Atletico”, a titrat Pavel Fernandez.

Pavel Fernandez susține că arbitrajul lui Istvan Kovacs a fost departe de standardele impuse de UEFA și a descris prestația centralului român mai mult decât ”catastrofală”.

Din acest motiv, specialistul de la Radio Marca susține că prezența lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic ar fi ”de neînțeles”.

”Arbitrajul lui Istvan Kovacs pe Camp Nou sfidează orice descriere moderată. A-l numi o prestație 'catastrofală' este prea puțin spus atunci când analizăm munca unui arbitru care, teoretic, face parte din elita UEFA.

Un arbitru care este prezent constant în Liga Campionilor și a fost desemnat candidat pentru următorul Campionat Mondial nu poate oferi un nivel atât de departe de cerințele impuse de un astfel de context.

Dacă acesta este standardul, prezența sa la un Campionat Mondial ar fi pur și simplu de neînțeles.

Existau deja îndoieli înainte, iar ceea ce s-a întâmplat pe teren nu a făcut decât să le confirme”, a scris Pavel Fernandez.

Pavel Fernandez consideră că arbitrul român a comis două erori grave în meciul din Champions League, mai întâi la faultul comis de Pau Cubarsi asupra lui Giuliano Simeone, când Kovacs a scos mai întâi cartonașul galben, înainte ca arbitrii VAR să intervină și să îl facă pe român să își schimbe decizia, iar mai apoi la faza din actul secund, când nu a acordat penalty în favoarea catalanilor, pentru un presupus henț al lui Marc Pubill. Fundașul lui Atletico a prins balonul cu mâna și l-a repus în joc, însă jocul începuse deja de la portarul Juan Musso.

”Greșeli de o asemenea amploare nu își au locul la nivel de elită. Pentru binele competiției, astfel de decizii cer consecințe. O pauză până la finalul sezonului, urmărirea Campionatului Mondial de acasă și o reflecție serioasă asupra viitorului par mai mult decât necesare”, a încheiat Fernandez.