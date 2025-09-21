Cunoscutul om de afaceri, un susținător fervent al giuleștenilor, a tunat la adresa conducerii clubului, acuzând o politică de transferuri falimentară și lipsa investițiilor.



Rapid a suferit duminică seară un eșec neașteptat pe Giulești, în etapa a zece a Superligii. Deși au condus prin golul marcat de Alexandru Dobre (minutul 59), giuleștenii s-au văzut egalați de reușita lui Sergiu Buș (78') și au pierdut meciul în prelungiri, când Aurelian Chițu (90+3') a adus victoria pentru Hermannstadt în fața a peste 10.000 de suporteri.



Iancu: "Adunăm firmituri de jucători și cumpărăm gratis"



Imediat după finalul partidei, Marian Iancu a criticat în termeni duri strategia clubului, considerând că rezultatul este o consecință directă a modului în care este condusă echipa.



"Dumnezeu ne dă dar nu ne bagă în traistă. De ce? Pentru că mințim fotbalul. Vrem să-l păcălim. Să-l luăm la mișto. Adunăm firmituri de jucători de peste tot, cumpărăm gratis și promovăm public obiective", a scris Iancu, vizibil iritat de eșec.



Omul de afaceri și-a continuat tirul, țintind direct spre acționarii clubului, cărora le-a reproșat aroganța și lipsa de implicare financiară.



"Băgați băi bani în echipă. Sunteți penibili. Mincinoși și aroganți. Niște sărăcii de patroni cum nu am mai văzut în Superliga. Îți făceai cruce în timpul jocului să vă ajute bunul Dumnezeu să câștigați, în loc să investiți și să rezolvați voi problema", a mai transmis acesta.



Iancu a nominalizat și câțiva dintre jucătorii transferați recent, punând la îndoială valoarea lotului: "Baroane, Vulturar, Keita și Braun sunt jucători de Europa? Voi sunteți de departe petardele etapei. Amarilor! Ne-ați stricat sărbătoarea".



În urma acestei înfrângeri, prima a sezonului, Rapid București rămâne pe poziția a treia în clasament, cu 19 puncte. De cealaltă parte, Hermannstadt, la prima victorie în deplasare, urcă pe locul 11, cu 10 puncte.

