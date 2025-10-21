CFR Cluj a ratat cupele europene după ce a cedat în fața suedezilor de la Hacken cu 3-7 la general. Iar în clasament, echipa din Gruia se află pe locul 11 cu 13 puncte: două victorii, șapte remize și patru eșecuri au consemnat ardelenii.



Marian Iancu face praf o echipă din Superliga: ”Caricaturi de jucători! Nu fac ăștia performanță niciodată”



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, consideră că CFR Cluj are neapărat nevoie de un nou antrenor, odată cu venirea lui Iuliu Mureșan în locul lui Cristi Balaj pe postul de președinte.



Pe lista lui CFR Cluj, în clipa de față, ar fi Dorinel Munteanu, care a antrenat ultima dată la Sepsi OSK.



”Dacă FCSB ne oferă garanții că au jucători de valoare, nemotivați pasager, CFR Cluj e praf și pulbere! Mandorlini, Mureșan... Pot fi astea soluții? Varga... Mai este el soluția de patron la CFR? Evident că nu!



Lotul e competitiv?! Nu! Este imposibil să se ajungă la performanță cu aceste caricaturi de jucători!



Sigur va fi nevoie de un nou antrenor. Asta va fi prima mișcare a lui Mureșan. Eu știu cine va fi. Bănuiesc, mai bine spus. Dorinel Munteanu. Au mai lucrat împreună.



Din acel moment, se pot mișca mai cu talent. Până atunci, pustiu!”, a scris Marian Iancu pe rețelele social media.



CFR a mai schimbat o dată antrenorul în acest sezon. După 2-7 cu Hacken în primul tur din play-off-ul Europa League, Dan Petrescu a demisionat, iar pe bancă a venit Andrea Mandorlini.



Italianul a consemnat până acum nouă apariții în Gruia și a înregistrat o medie de doar 1,22 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

