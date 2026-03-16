FCSB continuă să furnizeze surprize pe bandă. Din păcate pentru fanii ei, cam toate sunt neplăcute.

Ca și cum căderea în play-out, într-o premieră neagră pentru o campioană en-titre, nu era o lovitură suficient de dureroasă, duminică, a venit alta: 0-0 cu Metaloglobus pe Arena Națională. Faptul că FCSB a „reușit“ să piardă două puncte imense – cele din play-off și play-out nu se mai înjumătățesc spre deosebire de cele din sezonul regulat! – cu o echipă ca și retrogradată a fost o surpriză de proporții. Și a confirmat, încă o dată, că problemele roș-albaștrilor rămân, inclusiv după venirea lui Mirel Rădoi pe bancă.

Marius Baciu, șocat de jocul haotic din apărare

În partida cu Metaloglobus (0-0), FCSB a dominat posesia, dar degeaba. Și, în condițiile în care adversara n-a contat în ofensivă, era de așteptat ca apărătorii lui Rădoi, lipsiți de presiune, să aibă o contribuție importantă la construcția atacurilor de pe linia de fund. Nu s-a întâmplat însă așa, după cum a remarcat Marius Baciu, fost stoper, în cadrul analizei sale, la Prima Sport.

„Un meci slăbuţ. Te aşteptai la mai mult. Voiam să spun ceva despre fundaşii centrali. Pe ultimele minute, Duarte, nu l-am văzut să intre în adversar, să scoată omul din joc. Doar a abuzat de mingea lungă. Du-te şi încearcă să scoţi un om din joc, să ajungă mingea la margine. Nu ai cum să câştigi aşa. Te aştepţi să pice golul din cer, să-i pice mingea în cap unuia. Nu merge aşa“, a insistat Baciu.