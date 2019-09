S-ar intoarce la FCSB! Anuntul facut de un fost stelist: "Daca ma vor dori dupa 30 de ani, vin!"

FCSB e in corzi in acest start de sezon.

FCSB are mari probleme in campionat si a ratat si calificarea in grupele Europa League. Fostii stelisti, Chipciu si Stanciu au comentat situatia echipei si au vorbit despre revenirea la FCSB.

Chipciu spune ca nu s-a pus niciodata problema sa revina, in schimb Stanciu e gata sa revina.

"Eu ma intorc dupa 30 de ani daca ma vor dori", a anuntat Stanciu.

FCSB a luat 13 milioane de Euro de la Anderlecht pentru Stanciu si Chipciu.