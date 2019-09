OFICIAL | Hamroun s-a transferat in ultima zi de mercato! Incredibil unde a ajuns fostul jucator de la FCSB

Jugurtha Hamroun s-a transferat in ultima zi a perioadei de mercato.

Fostul fotbalist al celor de le FCSB, Jugurtha Hamroun, care a evoluat pentru ros-albastrii in 2017 s-a transfrat in liga a doua din Turcia. Algerianul a semnat Belediye Erzurumspor chiar in ultima zi a perioadei de transferuri.

Ultima oara, Hamorun a jucat pentru Al Sadd, formatie care l-a transferat de la FCSB in schimbul a 1 milion de euro. A mai trecut prin cariera la Guingamp, Karabukspor, Chernomorets BUrgas, Otelul Galati, Al Kharityat si Qatar SC.

A castigat in cariera o cupa a Frantei in tricoul lui Guingamp si 3 cupe ale Qatarului in tricoul lui Al Sadd.

1,20 de milioane de euro este cota lui Hamroun (30 de ani) pe transfermarkt.com