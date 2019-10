"Ma simt oltean 100%!" Pigliacelli s-a indragostit de Craiova si vrea sa ramana in Romania! Ce planuri are "olteanul" din poarta Craiovei

Italianul din poarta Craiovei, Pigliacelli e indragostit de Oltenia! El vrea sa-si cumpere casa la Craiova si isi doreste 3 copii!

Pigliacelli i-a cucerit pe olteni si nu vrea sa mai plece de la Craiova. Trebuie sa o convinga si pe sotia lui.

"Eu ma simt oltean suta la suta, de anul trecut", a declarat Pigliacelli.

Italianul Craiovei s-a casatorit in august.

"Cel mai frumos moment a fost cand am mers acasa in acest an, in Italia si am intrebat-o pe sotia mea, daca vrea sa se casatoreasca cu mine. Cel mai mare vis ..are 2 sau 3 copii, ma gandesc, am vorbit situatia cu sotia mea, pentru mine perfect ar fi 3", a mai spus Pigliacelli.