SCM U CRAIOVA - BC CSU SIBIU, LIVE 18:00! Reeditarea semifinalei din editia trecuta  

Urmarim impreuna meciul dintre SCM U Craiova - BC CSU Sibiu, din liga nationala de baschet masculin, LIVE pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si YouTube/FRB.

Partida de duminica seara de la Craiova se anunta a fi una extrem de echilibrata, cu mari rivalitati, fiind o reeditare a semifinalei LNBM din editia precedenta, adjudecata in cele din urma de BC CSU Sibiu, cu scorul general de 3-1. Reamintim ca in sezonul 2018-2019, SCM U Craiova a ocupat locul 4 in clasamentul final al LNBM, in vreme ce BC CSU Sibiu s-a clasat pe locul 2, cucerind in premiera si Cupa Romaniei. Astfel, putem afirma ca derby-ul de la Craiova este fara indoiala capul de afis al rundei inaugurale din LNBM.

SCM U Craiova vine dupa cel mai bun sezon din istoria clubului si a inregistrat in vara mai multe transferuri de jucatori importanti. La nivelul baschetbalistilor din afara granitelor tarii, gruparea olteana se va baza in continuare pe americanul Porter Troupe, cel mai longeviv jucator strain din LNBM fiind si singurul care a ramas in lot din sezonul trecut. Este cunoscut si datorita celebritatii parintilor sai, tatal acestuia, Quincy, fiind profesor de literatura si arta poeziei cu o bibliografie impresionanta, fiind si castigator al “American Book Award” in 1990, iar mama, Margaret, o cunoscuta jurnalista care a scris mai bine de 15 ani la cotidianul The New York Times, dar si promotor al unor galerii celebre de arta din SUA!

Noutatile din randul “stranierilor” sunt americanii Monyea Pratt, Tyler Laser si Russell Byrd, precum si bulgarul Nikolay Stoyanov si congolezul Omari Gudul. Primii doi, Pratt si Laser, au jucat in sezoanele trecute chiar in tricoul oaspetilor, fiind transferati de la BC CSU Sibiu, in vreme ce Byrd se afla la prima aparitie pe Batranul Continent, fiind transferat din NBL Canada de la echipa Island Storm din Charlottetown. Nascut la Kinshasa, congolezul Gudul are mai multe sezoane bifate in Europa, evoluand in Spania, Bulgaria si Franta, iar in ultimul an a imbracat tricoul echipei franceze ADA Blois din ProB. Component de baza al nationalei Bulgariei, Stoyanov este la prima experienta in afara granitelor tarii natale, avand la activ mai multe sezoane petrecute la Cherno More, Rilski Sportist, Levski Lukoil si Beroe Stara Zagora.

De partea cealalta, detinatoarea Cupei Romaniei, BC CSU Sibiu, va arunca in lupta o linie americana formata din Jared Jordan, Barry Stewart, Jordan Chatman, Randal Falker, Christopher Cooper Williams si Isaiah Philmore, primii trei fiind noile “achizitii” din aceasta vara. Jared are o experienta vasta, cu multe sezoane petrecute in Euroliga si Eurocup, fiind si recordmanul absolut al Bundesligii, cu 1886 de pase decisive. Fundasul american este recunoscut ca “profesor” la acest capitol, fiind lider la pase decisive in toate competitiile in care a evoluat - Spania, Grecia si in NCAA (campionatul universitar nord-american). Barry Stewart a ajuns la Sibiu din campionatul cipriot, dar are in spate o experienta de opt ani in Europa, evoluand cu succes in campionatele Germaniei si Belgiei. Povestea lui Jordan Chatman este una deosebita, incepand viata de colegiu dupa doi ani de misiune crestina in Taipei, Taiwan, acolo unde a invatat limba chineza si a cunoscut-o pe actuala sotie. Recrutat de 10 universitati de prestigiu, Chatman a ales Boston College pentru a juca in puternica ACC, cea mai competitiva conferinta din NCAA. Tatal sau, Jeff Chatman, a fost unul dintre cei mai buni baschetbalisti care au imbracat tricoul Brigham Young University (BYU). Dragostea si talentul pentru baschet au fost mostenite din familie, Jordan preferand, insa, sa se transfere de la BYU la Boston College, in 2016, dupa ce si-a luat diploma in doar doi ani! Se afla in topul celor mai buni marcatori de 3 puncte din ACC, fiind pe locul al treilea la numarul de cosuri inscrise intr-un singur meci si pe locul secund la procentaje. Se afla la prima experienta in Europa.

De remarcat este si faptul ca SCMU Craiova si BC CSU Sibiu s-au intarit in aceasta vara si la “sectiunea” jucatori autohtoni. Astfel, la gruparea olteana, in afara de tinerii Ionut Berceanu si Sorin Bagairea, singurii romani ramasi din sezonul trecut, au aparut pe liste internationalii Dragos Diculescu si Bogdan Tibirna, precum si doi tineri de perspectiva, Victor Petrache si Antonio Nasturescu, ultimii fiind transferati de la marile rivale Steaua si Dinamo. De partea cealalta, gruparea de pe malurile Cibinului a realizat un transfer important la acest capitol, internationalul Rolland Torok, care se alatura astfel altor doi internationali, Lucas Tohatan si Aurelian Gavriloaia. Totodata, in tricoul galben-albastrilor vor mai evolua si mai tinerii Robert Stan, David Engi, Cristian Cerbu si Andi Calin.

Antrenorul Dan Fleseriu este la al cincilea sezon consecutiv pe banca BC CSU Sibiu, el devenind antrenorul echipei din orasul natal in 2015. Inainte de a reveni la Sibiu, Fleseriu a fost antrenor principal in LNBF, la Satu Mare, Cluj-Napoca si Targoviste, avand in palmares si doua trofee de campion national. In perioada respectiva a fost antrenorul principal al reprezentativei feminine a Romaniei. Este fiul regretatului antrenor Mihai Fleseriu, un reputat formator si slefuitor de talente. Interesant de remarcat este faptul ca inainte de a se dedica meseriei de antrenor, Fleseriu a fost arbitru divizionar inainte de anul 2000, dar a renuntat la fluier pentru bagheta de tehnician. Sezonul trecut a adus, in premiera in istoria clubului, trofeul Cupa Romaniei, iar la inceputul actualului sezon, a condus echipa, tot in premiera, in SuperCupa Romaniei, intrecere in care sibienii au cedat in fata campionilor de la CSM CSU Oradea.

Tabara gazdelor este condusa de pe margine de macedonianul Aleksandar “Aco” Todorov, un tehnician cu o vasta experienta si care are in palmares un titlu de campion in Macedonia cu MZT Skopje, doua cupe ale Macedoniei, dar si trofeul Ligii Balcanice. Antrenorul macedonian se afla la al doilea sezon consecutiv pe banca oltenilor, dupa ce a mai ocupat in LNBM functia de antrenor principal la Dinamo Bucuresti.

Partida de la Sibiu va fi oficiata de Bogdan Podar (arbitru FIBA), Laurentiu Grigoras (ex-arbitru FIBA) si Nicolae Dragos (arbitru FIBA), iar comisar FRB va fi Mihai Caraion, fost mare jucator al echipei Dinamo Bucuresti inainte de 1989.