"Luăm tot ce ne dă Becali?" Nicolescu, răspuns tăios pentru dinamoviști + dezvăluiri de la negocierile cu Ștefănescu

Dezamăgit de prestația lui Marius Ștefănescu din meciul cu Shkendija, Gigi Becali a anunțat după meci că fostul jucător de la Sepsi va fi exclus de de pe listele UEFA și LPF. Mai mult, în aceeași seară a luat legătura cu Andrei Nicolescu pentru a-l propune pe fotbalist la Dinamo.

Dinamo a început negocierile cu Marius Ștefănescu de la FCSB

Andrei Nicolescu anunță că Dinamo este acord cu suma cerută de FCSB, 300.000 de euro, și a demarat deja negocierile cu Marius Ștefănescu. "Câinii" așteaptă acum un răspuns din partea fostului jucător de la Sepsi.

"Am avut o discuție apropo de transferul lui Ștefănescu. Noi am acceptat. Am un agreement cu domnul Becali referitor la el. Contează ca noi să ne înțelegem cu jucătorul. Nu suntem la tarabă unde vindem telefoane. Trebuie să avem și acordul jucătorului, iar el să se simtă că e dorit aici. Cred că simte asta. O să vedem ce se va întâmpla mai departe.



Eu am mai avut niște discuții cu domnul Becali, știa de interesul nostru pentru Ștefănescu de dinainte de transferul lui Politic. Noi am avut o politică pentru construirea clubului și am gândit ce am putut construi dând un jucător foarte important de la noi. Inițial a fost o discuție despre Musi și Ianis Stoica, după a apărut și varianta Ștefănescu. Dânsul știa de interesul nostru pentru Ștefănescu.



Am vizat o bandă stângă unde să avem două opțiuni similare foarte apropiate ca vârstă ca să dăm concurență serioasă. Nu-l puteam pune pe Politic să se lupte cu Caragea pe post. Acum, are sens ca Musi și Caragea să se lupte pe post. În dreapta am vrut două aripi care să ne dea mai multă viteză și mai multă forță de pătrundere decât anul trecut. I-am identificat pe Ianis Stoica, Ștefănescu și l-am adus și pe Armstrong", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.