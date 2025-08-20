Meciul care va ține ”capul de afiș” al rundei este CFR Cluj - FCSB. Cele două rivale vor juca duminică, în Gruia, având în vedere că sunt implicate și în play-off-ul cupelor europene.



Universitatea Craiova, și ea calificată în play-off-ul Conference League, va juca tot duminică, de la ora 18:30.



Rapid va deschide etapa vineri, cu UTA Arad, în timp ce Dinamo va juca pe Arena Națională cu Hermannstaddt sâmbătă, de la 21:30.



Programul etapei a opta din Superliga României:



Vineri, 29 august



Ora 20.30 FC Rapid - UTA Arad



Sâmbătă, 30 august



Ora 18.45 Unirea Slobozia - Universitatea Cluj



Ora 21.30 Dinamo - FC Hermannstadt



Duminică, 31 august



Ora 16.00 FC Argeş - Metaloglobus Bucureşti



Ora 18.30 FC Botoşani - Universitatea Craiova



Ora 21.30 CFR Cluj - FCSB



Luni, 1 septembrie

