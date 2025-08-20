Meciul care va ține ”capul de afiș” al rundei este CFR Cluj - FCSB. Cele două rivale vor juca duminică, în Gruia, având în vedere că sunt implicate și în play-off-ul cupelor europene.

Universitatea Craiova, și ea calificată în play-off-ul Conference League, va juca tot duminică, de la ora 18:30. 

Rapid va deschide etapa vineri, cu UTA Arad, în timp ce Dinamo va juca pe Arena Națională cu Hermannstaddt sâmbătă, de la 21:30.

Programul etapei a opta din Superliga României:

Vineri, 29 august

  • Ora 20.30 FC Rapid - UTA Arad

Sâmbătă, 30 august

  • Ora 18.45 Unirea Slobozia - Universitatea Cluj
  • Ora 21.30 Dinamo - FC Hermannstadt 

Duminică, 31 august

  • Ora 16.00 FC Argeş - Metaloglobus Bucureşti
  • Ora 18.30 FC Botoşani - Universitatea Craiova
  • Ora 21.30 CFR Cluj - FCSB

Luni, 1 septembrie

  • Ora 18.00 Csikszereda Miercurea Ciuc - Oţelul Galaţi
  • Ora 21.00 Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti 