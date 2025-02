Ardelenii au primit vizita sibienilor miercuri, de la ora 18:00, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 25 din sezonul regulat al SuperLigii României.



Louis Munteanu, reacție categorică după ce i-a adus victoria lui CFR Cluj



Louis Munteanu a fost unicul marcator al confruntării. Fotbalistul a înscris în minutul 43, chiar înainte de sfârșitul primelor 45 de minute, în urma assist-ului provenit de la Beni Nkololo.



După meci, Louis Munteanu a punctat că e fericit pentru că CFR Cluj a obținut cele trei puncte și a semnalat și că e destul de dificil să joci din trei în trei zile.



De asemenea, jucătorul a punctat și că vrea să facă o treabă cât mai bună ca să poată intra și în vizorul echipei naționale.



”Sunt fericit pentru victoria echipei. Nu e ușor să joci la trei zile. S-a văzut că nu am fost chiar proaspeți, dar ne bucurăm pentru aceste trei puncte importante pentru noi. Da, normal că mă așteptam să am cifrele astea. Am venit la o echipă mare, de tradiție, care joacă fotbal și sunt fericit că îmi iese. Sunt decisiv acolo în fața porții.



Prima dată trebuie să fim în play-off și după o să luăm meci cu meci. O să fie altceva în play-off. Cu siguranță o să jucăm și noi mai bine acolo și eu zic că avem echipă de titlu.



De asta muncesc, să o fac bine aici și după să merg la echipa națională. Unde o să fiu convocat o să merg cu inima deschisă și o să ajut cât de mult pot eu”, a spus Louis Munteanu după meci.