Dan Petrescu a declarat înaintea meciului că atacantul câștigătoarei Cupei României nu este încă la capacitate maximă, motiv pentru care va fi menajat la meciul cu echipa maghiară.

Louis Munteanu ar fi refuzat să joace în Paksi - CFR

Totuși, Louis Munteanu nu și-ar fi făcut apariția în meciul cu Paksi din cauză că atacantul nu și-ar fi primit la timp salariul la CFR Cluj.

Ilie Dumitrescu a comentat această ipoteză și a transmis că, dacă aceasta ar fi adevărată, Louis Munteanu a procedat greșit că a refuzat să joace în meciul cu Paksi.

”Varianta asta că nu și-a primit salariile, nu cred că e cea mai bună poziție pe care o are Louis Munteanu, dacă ăsta e adevărul. Nu rezolvi nimic dacă stai la Cluj și te relaxezi. Dacă el are trei luni, probabil sunt toți în aceeași situație. E de preferat să mergi cu echipa. Poate are vreo problemă și e menajat, poate e supersolicitat.

Nu este normal și nu rezolvi așa chestiile. Nu poți să pui presiune pe club și să treci direct la sancțiuni, nu treci direct la poziția asta de forță. Îți faci datoria, joci și la un moment dat vei fi și plătit. Indiferent de ce se întâmplă în momentul de față la CFR, băieții ăștia și-au primit banii din contract și bonusurile”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Cristi Balaj a infirmat această variantă

Câteva minute mai târziu, în cadrul aceleiași emisiuni, Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a transmis că Louis Munteanu nu este încă la zi cu pregătirea fizică, acesta fiind motivul pentru care atacantul nu a evoluat în meciul cu Paksi.

”Louis a fost deranjat de această speculație. Nu e adevărat nimic! Louis Munteanu a venit mai târziu (n.r. – la CFR), e încă în urma cu pregătirea fizică, comparativ cu ceilalți jucători. Când ești în urma cu pregătirea, pot apărea accidentări. Dacă Louis Munteanu va rămâne la club (n.r. – în contextul în care are multe oferte), vom avea nevoie de el sănătos”, a spus Cristi Balaj.