Leo Strizu, sedus de Mihai Pintilii: „Are ce nu au foarte mulți antrenori!” Calitatea remarcată de omul cu licența PRO de la FCSB 

FCSB a profitat de pasul greșit al CFR-ului, 1-1 cu FC Botoșani. Victoria cu Chindia Târgoviște, 2-0, din runda a 19-a i-a apropiat la 6 puncte de echipa din Gruia. Iar în etapa următoare, cele două se vor întâlni în meciul direct pe Arena Națională, pe 15 decembrie, de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Leo Strizu a dezvăluit cum a reușit Mihai Pintilii să remedieze situația la FCSB

Cu Mihai Pintilii (38 ani) pe banca tehnică, FCSB a ajuns la 5 victorii consecutive: 3-1 cu Rapid, 2-0 cu FCU Craiova, 3-2 cu Botoșani, 5-1 cu CS Mioveni și 2-0 cu Chindia Târgoviște. Iar Leo Strizu (55 ani), omul cu licența PRO de la vicecampioan României, este de părere că această serie de succes se datorează relației pe care Mihai Pintilii și-a creat-o cu jucătorii.

„A fost o alegere a patronului, prin care eu i-am mulțumit. Fiind angajat al clubului, am fost ales în baza licenței PRO, eu sunt concret. Această numire a mea, datorită licenței, nu a fost decât un sprijin pentru ehipa mare. În rest, nu am ce să comentez ce am putut sau nu să nu fac. Nu am putut decât să accept pentru că am licența PRO.

Pintilii are ce nu au foarte mulți antrenori. Are această apropiere de jucători. Jucătorii când intră pe teren se gândesc și la Pintilii, de la căpitan până la al 18-lea jucător. Au un respect deosebit. El și l-a făcut, el și l-a impus, este doar meritul lui. Se consultă cu absolut toată lumea, ține cont de orice sfat din anturajul staff-ului”, a declarat Leo Strizu la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj.

FCSB mai are de disputat două meciuri în 2022, cu CFR Cluj, pe 15 decembrie, de la 20:00, și cu FC Botoșani, pe 19 decembrie, de la 20:00, ambele partide LIVE TEXT pe www.sport.ro.