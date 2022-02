"Le e rușine că au semnat cu FCSB!". Ironii în direct la adresa vicecampioanei, după meciul cu CS Mioveni

FCSB a avut un joc modest și, cu excepția golului marcat de Malcom Edjouma în minutul 7 și a unei ocazii din repriza secundă, nu a reușit să pună pericol la poarta lui CS Mioveni. Gazdele au reușit egalarea la ultima fază a primei reprize, când Ionuț Balaur l-a învins pe Andrei Vlad.

Iulian Miu, ironii pentru jucătorii lui FCSB

La finalul partidei, Iulian Miu (46 de ani), fostul jucător al Stelei și un susținător al actualului proiect de la CSA Steaua, i-a ironizat pe jucătorii lui FCSB care au folosit numele "Steaua" atunci când vorbeau despre echipa lor la interviurile de după meciul de la Mioveni.

"Lor le e rușine că au semnat cu FCSB. Sunt fotbaliști de care aud că le e rușine că au semnat cu FCSB. El tot speră să ajungă la Steaua. Eu nu știu... ei au semnat niște contracte cu FCSB. Ei nu sunt mândri că joacă la echipa asta, FCSB?", a spus Iulian Miu, la Telekom Sport.

Nu este pentru prima dată când Miu îi ironizează pe jucătorii sau oficialii de la FCSB. În vara anului trecut, anunța că este gata să demisioneze de la CSA Steaua dacă echipa lui Gigi Becali va primi aprobarea de a juca pe noua arenă din Ghenea.

"Am vazut că și el (n.r. Mihai Stoica) spune Steaua, dar pe bluza lui și pe spate, pe panouri, scrie FCSB. E greu să joace pe Ghencea! Dacă ajunge să joace acolo, îmi dau demisia. Am mai spus-o și imi păstrez linia. Așa am fost toată viața!

Există un proces între cele doua părți. E greu să existe o discuție despre asta. E imposibil să vină și Dinamo. S-au făcut stadioane. De ce nu se duc să joace pe Giulești, la Arcul de Triumf?", spunea Miu, în iulie 2021.