FC Botoșani e prima clasată cu 25 de puncte, la egalitate cu Rapid. Universitatea Craiova completează podiumul cu 24 de puncte, în timp ce Dinamo (23p), FC Argeș (22p) și Unirea Slobozia (18p) sunt următoarele în top 6.



Campioana en-titre, FCSB, se situează abia pe poziția a 11-a cu 13 puncte. Trei victorii, patru remize și cinci eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Elias Charalambous până cum.



CFR Cluj, vicecampioana României, e pe locul 12 cu 12 puncte. Dar și cu un meci în minus față.



La ce capitol e FCSB pe primul loc în Superliga României



În topul celor mai buni marcatori din startul de sezon, FCSB împarte prima poziție cu rivala Rapid. Florin Tănase și Alex Dobre au fiecare câte șapte goluri până în clipa de față.



Sebastian Mailat e pe locul secund cu șase reușite, în timp ce pe podium urmează Elvir Koljic, Valentin Costache și Steven Nsimba cu cinci reușite fiecare.



Cum arată clasamentul Superligii României

