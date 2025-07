„Îl vreau pe Ștefănescu, am o părere foarte bună despre el. Are calitate, se poate integra în stilul nostru. Acum se rezumă totul la negocieri și, desigur, la cerințele lui. Pot vorbi doar despre calitatea unui jucător, restul depinde de FCSB.

Zeljko Kopic: „Oțelul este un adversar dificil”

Kopic a vorbit despre duelul din această etapă cu Oțelul și a anunțat că Perica nu își poate ajuta colegii pentru această partidă.

„Știm ce ne așteaptă, Oțelul este un adversar dificil, mereu e greu când jucăm la Galați. I-am analizat, au jucat foarte bine în play-out anul trecut.

Avem probleme, Perica nu este încă pregătit să joace. Toți ceilalți jucători sunt în formă bună. Vrem să evoluăm de la săptămână la săptămână, nu sunt la nivelul pe care ni-l dorim momentan.

În primele două meciuri am avut momente bune, dar am avut și părți la care trebuie să lucrăm, abia atunci putem aștepta rezultate mai bune. Nu sunt mulțumit, așteptările noastre sunt mai mari de atât. Trebuie să identificăm problemele. Am văzut și părți bune în primele meciuri, dar am avut probleme la posesie”, a spus tehnicianul croat, înaintea meciului cu Oțelul.

Partida Oțelul - Dinamo, din etapa a treia a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.