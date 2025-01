La finalul meciului, antrenorul Zeljko Kopic (47 de ani) și-a lăudat elevii pentru un nou rezultat pozitiv obținut în Liga 1. "Câinii" au ajuns acum la 11 meciuri la rând fără eșec în toate competițiile.



Ce a spus Kopic după duelul Dinamo - "U" Cluj



Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre situația atacantului Dennis Politic (24 de ani). Acesta s-a accidentat la antrenament și va lipsi aproape trei săptămâni, a anunțat Zeljko Kopic.



"Un meci greu. Am spus dinaintea jocului că va fi un adversar greu. Am avut șansele noastre, U Cluj a avut și ea ocaziile ei, cred că egalul e echitabil.



U Cluj are jucători foarte buni, trebuie să ai multă energie când joci împotriva lor. E bine că am fost agresivi, am dat totul în fiecare duel. Ambele echipe au dat totul. Nu am reușit să controlăm mijlocul terenului, altfel am fi avut și mai multe ocazii. Unii jucători au avut dificultăți din cauza terenului, în final sunt mulțumit cu acest rezultat.



Nu e ușor (n.r întrebat de lotul subțire). Pentru următorul meci sper că vom avea mai multe opțiuni. Politic trebuie să facă mai multe investigații medicale. La prima vedere s-ar părea că va sta cel puțin două sau trei săptămâni.



Toți suporterii vor să vadă cum Dinamo câștigă meciuri. Noi vrem să formăm o echipă puternică și anul următor. E greu să transferi jucători buni în perioada de mercato de iarnă. Conducerea trebuie să comunice situația lui Homawoo.



Ar fi perfect dacă am putea aduce gazonul de pe Arena Națională pe Arcul de Triumf. Aici se joacă și rugby, e greu. Sper ca Dinamo să aibă în viitor un stadion pe măsura clubului. Va fi cu totul altceva atunci pentru Dinamo", a declarat Zeljko Kopic, după partida cu Universitatea Cluj



În etapa următoare, Dinamo va înfrunta în deplasare nou-promovata Unirea Slobozia. Echipa ex-dinamovistului Adrian Mihalcea (48 de ani) a cedat categoric în fața Gloriei Buzău, scor 0-3, în această rundă.



Remiză pe Arcul de Triumf



Doi giganți înfrățiți, Dinamo și "U" Cluj, au remizat pe stadionul Arcul de Triumf, scor 0-0. Ambele echipe au avut ocazii mari, dar cei doi portari au fost la înălțime.



În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj rămâne pe locul 1 în clasament. Și Dinamo ține aproape de lider, "câinii" se află pe locul 3, la doar trei lungimi în spatele ardelenilor.



Dinamo scapă neînvinsă după două meciuri "de foc" la început de 2025, cu Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Ambele echipe mai au câteva emoții pentru calificarea în play-off, dar sunt tot mai aproape de realizarea obiectivului.