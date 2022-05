Karim Benzema, dezvăluiri despre reușita spectaculoasă din semifinala cu City. De ce a hotărât să execute o panenka

Pe lângă cele 7 goluri ale partidei, ambele echipe s-au întrecut în ratări și faze superbe de a înscrie. Iar pentru madrileni a ieșit la rampă, din nou, Karim Benzema (34 ani).

Starul francez a marcat de două ori, cea de-a doua reușită fiind după o "scăriță" fabuloasă care a dus scorul la 4-3 pentru Manchester City. În retur, galacticii s-au impus cu 3-1 și vor juca în finala Ligii Campionilor împotriva lui Liverpool.

"Încercam de mult timp și am așteptat momentul potrivit, într-un meci ca acesta, cu multă presiune. În această manieră, presiunea s-a dus. Mi-am așezat mingea și am știut ce trebuie să fac. Nu m-am gândit la nimic altceva, decât la ceea ce am de făcut. M-am uitat la minge și am așteptat înainte de a mă bucura pentru gol", a declarat Karim Benzema pentru UEFA.

Karim Benzema Panenka i've seen this for an unhealthy amount of timespic.twitter.com/qyFePwuWwf — ???????????????????????????? ???????? (@SaqeezyP) April 27, 2022

Dieta lui Benzema: ce mănâncă francezul ca să fie în forma vieții la 34 de ani

Forma lui "Coco", așa cum era poreclit în copilărie vârful Madridului, se datorează relației excelente pe care o are cu Carlo Ancelotti, precum și a unei diete speciale pe care a adoptat-o în ultimii ani. Cunoscut drept un „petrecăreț” fără limite în primii săi ani pe Bernabeu, Benzema s-a transformat între timp într-un adevărat lider, un fotbalist responsabil atât pe teren, cât și în afara lui.

Benzema și-a angajat un nutriționist personal, pe Alberto Mastromatteo, și este tot mai atent la alimentele pe care le consumă. Francezul a eliminat de tot grăsimile și zaharurile, mănâncă de cinci ori pe zi, mult pește (în special ton), fructe și legume proaspete. Mastromatteo, un chef cu experiență în restaurante de lux cu stele Michelin, folosește întotdeauna ulei de cocos și condimente naturale.

La sugestia nutriționistului său, Benzema consumă zilnic apă alcalină și suplimente cu microalge, acestea din urmă fiind considerate "ingredientul cheie" în dieta francezului. După fiecare antrenament fizic, vârful Madridului bea suc natural de portocale. Chiar dacă mâncarea favorită a lui Karim rămâne cușcușul pregătit de mama sa, atacantul încearcă și reușește să stea departe de "tentațiile" culinare.