Jucătorul pe care pariază Dumitru Dragomir: "Tare de tot! Poate să joace în orice campionat al Europei"

După o primă parte de sezon mai degrabă modestă, în care își pierduse și locul de titular la FCSB, Octavian Popescu a avut din nou prestații apreciate. În ultimele șapte meciuri din Superliga a reușit să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive pentru formația bucureșteană.

Dumitru Dragomir: "Octavian Popescu e tare de tot. Poate să joace în orice campionat"

Dumitru Dragomir este convins că internaționalul român poate face față fără probleme în orice campionat de top al Europei, iar singurul aspect la care mai are de lucrat este cel fizic.

"Octavian Popescu, tare de tot! Cine îl ia acum și să bage puțină forță în el... poate să joace în orice campionat al Europei", a spus Dumitru Dragomir, într-un interviu pentru PRO TV.

4 milioane de euro valorează în prezent Octavian Popescu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt

Obiectivul lui Octavian Popescu pentru 2023

La interviul de după ultimul meci al anului, contra lui FC Botoșani, scor 1-0, Octavian Popescu a spus ce planuri are pentru noul an.

"Este important că am reușit să câștigăm în seara aceasta cu un adversar foarte greu, dar este bine că am reușit să revenim acolo pe podium. Nu ne-am speriat. Știam ce avem de făcut ca să câștigăm, am pus în practică ce am făcut la antrenament și se pare că ne-a ieșit foarte bine.

(n.r. Pasa aceea a fost exersată la antrenament?) Am scos-o din buzunar. Am mai avut ocazii în a doua repriză.

Am început mai greu, dar pe final de an ne-am revenit. Sper să ne batem la titlu în anul următor. Trebuie să câștigăm. Eu personal vreau să marchez cât mai multe goluri și să-mi ajut echipa să câștige meciuri. Sărbători fericite tuturor!", a spus Tavi Popescu după meci.