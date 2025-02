Tony da Silva crede că Daniel Bîrligea poate juca în Premier League

Daniel Bîrligea, atacantul lui FCSB, l-a impresionat până și pe Ruben Amorim la partida de pe Arena Națională.

Tony da Silva, unul dintre apropiații antrenorului lui Manchester United, a mărturisit că Premier League i se pare un campionat potrivit pentru Daniel Bîrligea, care a demonstrat că se poate descurca în fața unor adversari de calibru.

”Bîrligea a lucrat foarte mult (n.r. în meciul cu Manchester United), a avut niște ocazii, a dat bara, e un jucător care joacă și la sprijin și mult timp în profunzime, foarte puternic, rapid, îi place golul, tot timpul încearcă să dea la poartă.

Trebuie să fie echilibrat din punct de vedere emoțional. Eu văd calitatea la jucători și are tot pentru el, e tânăr, are multă marjă de progres și eu zic că are tot ce-i trebuie. Deci da, eu îl văd.

E un jucător foarte asemănător cum era Ciprian Marica, zic eu. Și Marica a ajuns în Germania, a jucat la cluburi foarte bune, Bîrligea e același tip de jucător. Eu zic că da, 100%”, a spus Tony da Silva, conform Fanatik.