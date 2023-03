Transferul iminent al lui Jo (36 de ani pe care-i va împlini pe 20 martie), fostul atacant al lui Manchester City și al naționalei Braziliei, la CFR Cluj, anunțat de o parte a presei din România, vine într-o perioadă mai mult decât delicată pentru fotbalistul cu 20 de meciuri și 5 goluri pentru ”Seleção”.

Datorie de 255.000 de euro și doar o rată plătită din cele 36

Jo, care și-a anunțat retragerea din fotbal în acest an, după ce Al-Jabalain din Arabia Saudită i-a reziliat în ianuarie contractul (după doar 5 zile!), și-a pierdut de curând BMW-ul din cauza unei datorii la o bancă în valoare de 1,4 milioane reali brazilieni (peste 255.000 de euro), scrie Samba Foot.

Jô dá calote de R$ 1,4 milhão no banco e perde BMW. O banco Safra pediu a apreensão do carro de luxo e a Justiça autorizou. Jô havia pedido um financiamento de R$ 1.459.753,56 para pagar em 36 parcelas de R$ 40.548,71, mas só pagou a 1ª parcela. ???? @iG

???? Marcos Ribolli pic.twitter.com/dEWdi192e1 — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) February 26, 2023

Fotbalistul a plătit doar o singură rată din cele 36 pentru împrumutul luat, banca a încercat o negociere, dar Jo nu a dorit să continue plata ratelor!

Jo nu a plătit pensia alimentară pentru copilul său nelegitim

În plus, Jo mai are niște probleme financiare cu pensia alimentară datorată pentru un copil nelegitim pe care îl are, pensie pe care încă nu a reușit să o plătească, mai precizează sursa citată.

Brazilianul are în CV echipe ca ȚSKA Moscova, Manchester City, Everton, Galatasaray sau Corinthians.

În plus, el a evoluat cu naționala Braziliei la Campionatul Mondial din 2014, unde ”Selecao” a ajuns până în semifinale.