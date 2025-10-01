Liber de contract după despărțirea Al Markhiya SC, din Qatar, Papeau a semnat un contract până la finalul sezonului cu Unirea Slobozia. Mutarea a fost oficializată miercuri dimineață.

Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia



În comunicatul oficial, ialomițenii anunță că a fost ultima modificare în lot înaintea ferestrei de mercato din iarnă. Papeau va juca astfel din nou în Superliga, după ce a mai făcut-o pentru Rapid în perioada 2022-2024.

Papeau nu a mai jucat niciun meci oficial de la finalul lunii aprilie.



"Bine ai venit, Jayson Papeau!



Jayson Papeau, în vârstă de 29 de ani, a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului cu #echipaialomițenilor!

Francezul, a evoluat de-a lungul carierei pentru Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, Sainte-Genevieve, Rapid și Al-Markhiya.



Ultima oară, în România, Jayson a jucat în 66 de meciuri unde a avut 7 goluri și 7 pase decisive pentru Rapid, club unde a fost legitimat din 2022 până în 2024.

Odată cu venirea francezului, lotul de 21 de jucători pentru acest sezon este complet! Clubul nostru îi urează bun venit și mult succes!", a anunțat Unirea Slobozia.

