Iuliu Mureșan, atac la Mircea Rednic: "E o persoană fitilistă!". Ce i-ar fi făcut unui jucător din prima săptămână

Decizia luată de administratorul special Iuliu Mureșan a surprins, având în vedere că Mircea Rednic abia anunțase planurile pentru anul următor de la Dinamo.

Iuliu Mureșan: "Mi-e rușine de situația care e la Dinamo"

Mureșan se apără și spune că nu putea lăsa Dinamo în această situație, pe locul 15, cu 15 înfrângeri în 21 de etape, astfel că a simțit nevoia unui șoc la echipă. Administratorul special al clubului îl numește pe Rednic "o persoană foarte negativistă, fitilistă" și spune că îi este rușine de modul în care a ajuns clubul.

Iuliu Mureșan a dezvăluit și cum s-a comportat Mircea Rednic cu Plamen Iliev, portarul bulgar care a fost exclus din lot.

"Flavius Stoican intră în funcție de azi. Am vorbit de 6-7 ori cu el la telefon, sunt mijloace de comunicare, pe Skype, pe Zoom, nu e o problemă asta.

Mie îmi pare rău, sper să revină și să revină mai mulți cotizanți și membri decât sunt la ora actuală. Eu nu cred că PCH, DDB-ul, toți susținătorii lui Dinamo sunt fanii unei persoane, a lui Rednic, a lui Badea sau a mea. Sunt fanii clubului Dinamo, indiferent cine ocupă funcții la Dinamo. Nu știu dacă vor fi mulți care se retrag din această funcție, mai ales că acest lucru nu e susținut de rezultate. Mie mi-e rușine de situația care e la Dinamo și am un disconfort foarte mare din cauza penultimului loc, a faptului că am făcut 12 puncte din atâtea etape. În ultimele 3 etape, Mircea s-a angajat să facă 5 puncte, a făcut numai 3. Și atunci nu văd de ce ar trebui să ne ținem de niște oameni cărora nu le-a ieșit. Asta e valabil și pentru mine, dar eu am o mai mică contribuție la cum se manifestă jucătorii în teren. Eu pot să mă ocup organizatoric și la unele transferuri am avut cuvântul. După aia, m-am retras, l-am lăsat pe Mircea. Sigur, dacă eram pe locul 1-2, aveam 40 de puncte și schimbam antrenorul, era o nedreptate, dar așa trebuie făcut ceva, un șoc, să plătească niște persoane pentru lipsa de rezultate. Trebuia să fac ceva și asta am făcut.

Nu 19 jucători, dar s-au plâns (n.r - de Mircea Rednic). Eu sunt apropiat de jucători, merg acolo tot timpul, dar nu toți jucătorii sunt atât de deschiși sau își permit să vorbească asemenea lucruri. Cel puțin 4-5-6 dintre cei cu experiență și-au permis să spună niște lucruri, dar eu n-am ținut cont de asta, ci de feeling-ul și experiența mea. A trebuit să iau o măsură. Trebuia făcut ceva. Desigur, dacă mi se cere, nici nu mai vin înapoi, rămân în Cluj.

Rednic este o persoană foarte negativistă, fitilistă. Tot timpul zice lucruri rele: 'Uite, jucătorul adus de președinte, ce, ăsta e jucător de 5.000?' Sau la antrenament. Eu sunt total împotriva la asemenea exprimări. Sau pe bancă, stă cu fața spre teren și când se întoarce spune numai lucruri negative. Pe Iliev, din prima săptămână, mi-a spus că nu e de Dinamo, că e prea mic și că a vorbit cu Luana să-i găsească un înlocuitor cu fizic mai bun din iarnă", a spus Iuliu Mureșan, pentru Playsport.