AZI se stie antrenorul de la FCSB!!! Edi a plecat in vacanta! Stirea momentului: cand ia Becali decizia finala

Becali da de inteles ca azi e ultima zi in care asteapta un raspuns de la Edi Iordanescu.

Becali spune ca Edi il va anunta azi daca accepta sau nu oferta FCSB. In cazul in care raspunsul antrneorului va fi negativ, Becali nu duce lipsa de variante. Are mai multe planuri B la dispozitie.

"N-am nicio noutate, lumea nu s-a trezit inca. Nu stiu ce sa spun de Edi. Am convenit ca nu dam nimic, am zis 95% aseara. Ne vom intalni azi, vom vorbi. Nici eu nu stiu ce sa spun. Poate, cine stie, se razgandeste omul noaptea. O sa vorbim, o sa spunem toate, o sa stiti tot. Nimic nu fac in secret, nu e de secret. Lumea trebuie sa stie ce se intampla la FCSB. Azi se stie 100%. Si numele antrenorului se afla azi, 100%.

Nu ne jucam. Nici Edi nu e genul care sa plece, sa neglijeze cantonamentul, nu ne jucam. V-am spus, sunt multe variante. Vad ce fac cu Edi si dupa aia. Sunt multe variante! Am ajuns la varsta si la intelepciunea ca sunt ca un parinte eu pentru antrenori. I-am si zis lui Edi ca e cel mai mare pas pe care l-ar face, sa vina la noi. Vrei sa faci fotbal, sa fii antrenor? E greu fara trambulina FCSB. Edi nu mai e ala de acum 3-4-5 ani. Ne intelegem bine. Nu ne certam. Eu stiu ca vreau un antrenor, nu stiu ce se intampla intre el si Medias. O sa discutam azi de lot sau maine, cel tarziu", a spus Becali.