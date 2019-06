BREAKING NEWS: Oferta de MILIOANE pentru Florinel Coman! Raspunsul lui Becali

Gigi Becali are o propunere importanta din strainatate pentru Florinel Coman.

Un club portughez da 8 milioane pe atacantul de la FCSB. Becali nu e dispus sa negocieze decat pentru o suma dubla.

"Florinel Coman - nu stiu nimic de Galatasaray, stiu de altcineva. Am primit ieri de la cineva o oferta verbala de 8 milioane. Am zis ca nu. E din Portugalia oferta. Man, Morutan, Coman - nu vorbim despre ei decat de la 15-30 de milioane in sus!", a dezvaluit Becali.