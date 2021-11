Ionuț Chirilă, împăcat după eșecul cu Sepsi, dar critic cu jucătorii săi: "Asta a fost un amatorism"

Echipa ce a jucat în playoff în sezonul precedent nu se regăsește în acest sezon. Deși l-au înlocuit pe Ilie Poenaru, cel mai de succes antrenor din istoria echipei, cu Ionuț Chirilă, Academica Clinceni nu reușește să iasă din impas.

După înfrângerea cu Sepsi, scor 0-2, Ionuț Chirilă s-a declarat împăcat cu ideea că asta este valoarea lotului său.

"Un rezultat normal. Asta este diferența de valoare dintre jucătorii lor și jucătorii noștri. Am spus de la început... când ai rezerve Golofca sau Aganovic, asta spune totul. E o echipă care joacă de 4 ani împreună, cu al doilea, al treilea buget din România, cu organizare administrativă în primele trei. O echipă care cochetează an de an cu cupele europene și play-off-ul, o echipă care are forță de joc, iar duelul dintre linia lor de mijloc, care are clasă mare, și a noastră a fost decisiv. Doi super jucători, Achahbar și Gonzalez - ca și ceilalți, un Luckassen foarte inteligent. O echipă sudată de foarte mult timp împreună și care va spune foarte mult în campionatul ăsta.

Noi, până la perioada de transferuri, atât putem face. Am luat o echipă cu 2 puncte în etapa 9, cu o selecție nu în baza filosofiei câștigătoare, o echipă pe care nu am pregătit-o eu în vară. Încercăm să exploatăm tot ce se poate cu jucătorii pe care îi avem acum. E o diferență de tot între noi și Sepsi. Mare!

Le-am spus că astăzi n-am înțeles de ce s-au oprit. Asta a fost un amatorism - modul în care s-au oprit la golul doi, când au reclamat că a ieșit mingea. Până nu fluieră arbitrul, nu te oprești! Le-am spus jucătorilor că ne-a bătut o echipă mai bună, mai organizată și cu jucători net superiori. Din păcate, trebuie să recunoaștem. Sper că au înțeles. Azi, unii dintre jucătorii noștri și-au arătat limitele.

Paul Pîrvulescu a ieșit cu ruptură, am jucat cu Robert Ion fundaș stânga, care n-a mai jucat niciodată în acea poziție. L-am scos pe William de Amorim care n-a făcut un joc strălucitor azi și a fost la un pas să ia un cartonaș roșu. Cioiu nu poate face încă diferența. Omoh a avut o zi slabă, iar accidentarea lui Gardoș ne-a dat peste cap complet. Când e să se aleagă praful, se alege de tot. A trebuit să-l tragem pe Ventura lângă Bilali, Ventura fiind unul dintre puținii jucători de care am fost mulțumit azi. Era greu să rezistăm unui Sepsi cu o organizare de joc bună, cu automatisme și trasee foarte bine stabilite și cu una dintre cele mai bune linii de mijloc care există în România.

Trebuie să ne ducem să jucăm, să exploatăm tot ce se poate cu jucătorii pe care îi avem la dispoziție, iar în iarnă să facem cele 5 transferuri de care avem nevoie ca de aer, în zona de atac, în zona fundașilor centrali, în zona portarului, în zona benzilor și așa mai departe. Fără asta este foarte greu. Să nu uităm că Clinceniul din play-off de anul trecut a pierdut 10 jucători", a spus Chirilă.