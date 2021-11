Chindia - Rapid, LIVE BLOG de la 20:30. Cine ia un start bun în returul sezonului regulat?

Chindia Târgoviște – Rapid e azi, de la 20:30, în format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

"Eu nu sunt magician, am alte calități. Am îmbătrânit într-un an cât în zece pentru că am trecut de la agonie la extaz", a declarat Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, înaintea partidei cu Chindia.

O victorie au reuşit târgoviştenii în ultimele șase runde, 2-0 la Arad, în rest au două remize şi trei înfrângeri. Chindia a marcat doar în șapte dintre cele 15 meciuri disputate în ediţia curentă. Conform statisticilor prezentate de InStat pe site-ul LPF.RO, gruparea dâmboviţeană este echipa cu cea mai mică posesie înregistrată în turul sezonului regulat, doar 40,1 %.

Giuleştenii au avut un parcurs formidabil pe teren advers în campionatul actual, elevii lui Mihai Iosif izbutind în deplasare patru succese şi trei rezultate de egalitate. Opt dintre cele 19 goluri înscrise de bucureşteni au fost marcate în urma unor faze fixe.

Șapte dintre cele 12 goluri încasate de Rapid au fost primite în repriza secundă. Antrenorul Emil Săndoi a mai întâlnit-o pe Rapid de șapte ori în Liga 1, de trei ori a câştigat şi de patru ori a fost învins. Chindia a utilizat 26 de jucători, trei dintre ei începând titulari în toate cele 15 partide (Tiberiu Căpuşă, Paul Iacob, Daniel Celea).

Rapid s-a bazat pe 24 de jucători, dintre care 7 au debutat pe prima scenă în campionatul curent, potrivit site-ului LPF.